Češi dobývají art byznys. Vedle Picassa či Moneta nabídne teď Sotheby's díla z Prahy

Prestižní aukční síň Sotheby's si do své listopadové aukce vybrala díla deseti současných českých umělců. Obrazy v celkové hodnotě několika milionů korun, které zamíří do světa, si nyní mohou zájemci prohlédnout až do 1. září v galerii Kodl Contemporary.

Foto: Galerie Kodl Úspěšná dražba Obrazy poputují na jednu z nejprestižnějších adres světového art byznysu, do sídla londýnské Sotheby's na New Bond Street v Mayfairu. Budou instalovány na zdech, na kterých se běžně objevují díla malířských legend, jako jsou Claude Monet, Pablo Picasso nebo třeba i Gerhard Richter. Samotná on-line aukce s názvem 20th Century Art: A Different Perspective se uskuteční v listopadu. "Jde o historický okamžik, protože tak velká kolekce českého mladého umění ještě nikdy nebyla v této síni prezentována," říká Matyáš Kodl, jehož česká aukční síň obrazy pomáhala vybírat a nyní je vystavuje ve svých prostorách od 19. srpna do 1. září. Autory obrazů jsou Ondřej Basjuk, Josef Bolf, Jan Kaláb, Krištof Kintera, Šárka Koudelová, Pasta Oner, Jan Pištěk, Miroslav Polách, Jakub Špaňhel a Lubomír

Typlt. "Umělci byli vybráni na základě svých výstavních a aukčních úspěchů. Zároveň má každý z umělců svůj osobitý a snadno rozpoznatelný styl, což dodává celé kolekci potřebnou atraktivitu a pestrost. Při výběru konkrétních děl pak sehráli umělci samozřejmě zásadní roli, neboť znají svou tvorbu nejlépe. Naším úkolem bylo s nimi zkoordinovat výběr tak, aby všechna díla byla skutečně ikonická a abychom tak zanechali tu nejlepší možnou vizitku pro české současné umění," vysvětluje Matyáš Kodl. Vyvolávací ceny vycházejí z aukčních a privátních prodejů jednotlivých autorů a jsou nastaveny na podstatně nižší úroveň, než by byla konečná prodejní cena těchto děl. Ta se pohybuje i v řádech několika stovek tisíc korun za obraz. "Díky rozumnému nacenění, kvalitě samotných děl a unikátnímu spojení brandů Kodl Contemporary se Sotheby's věříme, že celá kolekce přitáhne pozornost širší sběratelské obce," říká Kodl. Mezi umělci prý žádného favorita nemá. "Přál bych každému z nich, aby na tak významné aukci zazářil. Vím totiž, že každý z nich pro to udělal maximum a že tím zároveň budujeme zahraniční prestiž celému českému umění," dodává Kodl. Na následujících kartách se podívejte, jaká díla míří do světa.