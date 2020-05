Galerie draží projektil z uranového skla. Peníze poputují lidem zasaženým koronavirem

View this post on Instagram

Auction : VIRUS FIGHTER by Rudolf Burda & KODL Contemporary VIRUS FIGHTER Unique uranium contemporary glass sculpture / hand blown czech crystal glass / cutt / polished / silvered / 1/1 unique - signed Rudolf Burda c.2020 Certificate of Authenticity Obdivovatelé současného umění mají ještě jednou možnost spojit dobrý skutek s vlastním potěšením. V mimořádné online aukci pořádané prestižní Galerií KODL - KODL Contemporary @kodlcontemporary si mohou zakoupit unikátní dílo sochaře Rudolfa Burdy VIRUS FIGHTER a podpořit tím pět neziskových organizací, kterým koronavirová pandemie ztížila poskytování služeb. Pátou vybere vítězný dražitel. ☘ Věnováno bude 100% vydražené částky ! Aukce začíná na platformě LiveBid 22.06.2020 v 10 hodin a bude zakončena v neděli 7.6.v 16 hodin. Podrobnosti na: info ;: www.galeriekodl.cz www.rudolfburda.com #virusfighter #rudolfburdasculptures #contemporaryart #art #auction #charity #charityauction #fineart #kodlcontemporary #worldart #minimalism #geometryart #artcollectors #gallery #galleries #staystrong #universe #uraniumglass #artglass #sculpture #glasssculpture #minimal #abstractart #rudolfburdaart #world #friends #rudolfburda #artgallery #collectors #galeriekodl