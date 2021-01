Mapa cen bydlení dle stanic metra: Na áčku žije "šlechta", nejvíc ale podražil Opatov

Ještě v roce 2017 bylo možné pořídit v Praze u sedmnácti stanic metra osmdesátimetrový byt, který byl v osobním vlastnictví a po kompletní rekonstrukci, v průměru pod pět milionů korun. Dnes už se podobné byty neprodávají u žádné ze stanic pod šest milionů. Ukázala to analýza portálu Valuo.cz, podle níž je ze všech tří linek nejdražší bydlení na trase A. Ceny ale výrazně stouply i na Jižním Městě.

Oproti loňskému lednu zaznamenal portál Valuo.cz, který sleduje ceny bytů v okolí všech 58 stanic metra od roku 2017, největší zdražení především na okrajích jednotlivých tras. Naopak u mnoha stanic v centru se prodávaly byty levněji než před rokem. V okolí zastávky Národní třída to bylo dokonce o více než deset procent.

"Můžeme pouze spekulovat, zda za to mohl koronavirus a s ním spojený úbytek turistů nebo fakt, že ceny již byly příliš vysoké. To, že ceny nemají již kam růst, však popírá stanice Malostranská, v jejímž okolí jsme zaregistrovali růst o 27 procent," uvedl k datům ohledně cen v historickém centru zakladatel webu Valuo.cz Radek Šitera.

Právě okolí stanice Malostranská je vůbec nejdražší lokalitou ze všech zastávek metra. Ceny tu jsou téměř třikrát vyšší než u stanic Rajská zahrada a Střížkov, kde se metr čtvereční prodává za méně než 76 000 korun. Právě v těchto dvou destinacích mohou lidé pořídit byty nejlevněji. Nutno však dodat, že na uvedené ceny má vliv i to, že v okolí Malostranské je bytů jen velmi málo, zatímco obě další zmíněné lokality jsou velká sídliště.

Server Valuo.cz se ve své analýze stejně jako předchozí roky zaměřil na větší byty, které jsou v osobním vlastnictví a v naprosté většině se nacházejí ve vzdálenosti do jednoho kilometru od stanice metra (při dostatku dat v okruhu 500 metrů), mají podlahovou plochu od 65 do 95 metrů čtverečních a prošly kompletní rekonstrukcí (stav byl zjišťován z nabídek na realitních portálech).

Jak ale server upozornil, jsou místa, kde požadovaná kritéria nesplňovaly téměř žádné nemovitosti, které se prodávaly v posledních čtyřech měsících (od září 2020 do začátku ledna 2021). "Pak jsme museli náš záběr trochu rozšířit. Jedná se však pouze o výjimky. Například u stanice Letňany, která je uprostřed polí, jsme museli rozšířit okruh na 1,5 km. U konečné zastávky na Zličíně se prodávaly téměř jen novostavby. V takovém případě jsme jejich cenu upravili koeficientem, který odpovídal průměrnému rozdílu v okolí mezi byty v novostavbě a po rekonstrukci," upřesnil k metodice Šitera.

Celkem u 24 ze sledovaných 58 stanic vyjde v současné době metr čtvereční na více než 100 tisíc korun. "A to jsme zkoumali ceny větších bytů. Ty menší mají většinou cenu za metr čtvereční ještě vyšší. Uvidíme příští rok, zda je šest až sedm milionů korun za byt na okraji hlavního města maximální částka, kterou může běžná rodina zaplatit," přemítá Šitera.

Nejvíce zdražuje linka C

Na základě analýz z posledních pěti let vyplývá, že ze všech tří tras je nejdražší bydlení podél trasy A. Oproti roku 2017 zde vzrostly ceny v průměru o 25 procent. U stanice Skalka dokonce o 64 procent.

Prvenství ve zdražování ale drží s průměrným růstem cen 31 procent červená linka C. Vůbec nejvíce ze všech stanic se za uplynulých pět let zvýšily ceny v okolí Opatova, a to o 70 procent. Více než o polovinu dráže je i poblíž stanic Letňany, Kačerov, Roztyly, Chodov a Háje.

"Za posledních pět let ve Valuu pouze jednou zaznamenali, že by se u některé ze stanic pražského metra prodávaly osmdesátimetrové byty po rekonstrukci v průměru pod čtyři miliony korun. Bylo to hned v roce 2017 u posledních tří zastávek trasy C - Chodov, Opatov, Háje. Dnes to již ani zdaleka neplatí," doplnil k tomu Šitera.

Naopak k tomu dlouhodobě nejlevnějšímu v blízkosti metra patří východní konec trasy B v okolí Černého mostu, a to i přesto, že ceny zde za pět let stouply o více než 40 procent. Byty, které se v druhém čtvrtletí roku 2017 nabízely za 4,3 milionu korun, teď mají cenovku o dva miliony vyšší.

Stanice metra za m2 2017 za m2 2018 za m2 2019 za m2 2020 za m2 2021 2021 vs. 2020 2021 vs. 2017 Černý most 53 600 55 300 61 300 61 200 79 600 30,07 % 48,51 % Rajská zahrada 53 000 54 000 68 500 64 500 75 700 17,36 % 42,83 % Hloubětín 63 500 64 600 70 900 78 000 88 500 13,46 % 39,37 % Kolbenova 67 100 70 700 74 800 81 900 97 400 18,93 % 45,16 % Vysočanská 66 200 82 100 78 800 86 100 105 200 22,18 % 58,91 % Českomoravská 66 600 80 800 86 900 80 200 96 500 20,32 % 44,89 % Palmovka 76 000 85 800 80 300 80 600 87 100 8,06 % 14,61 % Invalidovna 85 500 93 900 81 300 99 100 112 900 13,93 % 32,05 % Křižíkova 85 200 103 300 100 800 100 300 113 500 13,16 % 33,22 % Florenc 91 100 103 700 105 200 101 800 110 900 8,94 % 21,73 % náměstí Republiky 126 700 135 700 129 200 164 800 158 400 -3,88 % 25,02 % Můstek 128 400 146 500 155 000 165 800 154 500 -6,82 % 20,33 % Národní třída 130 500 156 000 150 200 168 300 150 100 -10,81 % 15,02 % Karlovo náměstí 103 900 111 800 116 400 116 800 130 000 11,30 % 25,12 % Anděl 92 400 102 100 106 200 98 600 111 800 13,39 % 21,00 % Smíchovské nádraží 86 700 93 200 87 800 98 700 96 400 -2,33 % 11,19 % Radlická 72 800 87 100 75 600 94 700 109 100 15,21 % 49,86 % Jinonice 65 800 78 600 78 800 91 500 97 600 6,67 % 48,33 % Nové Butovice 60 900 68 700 71 100 71 600 82 300 14,94 % 35,14 % Hůrka 61 600 70 000 67 800 68 700 79 200 15,28 % 28,57 % Lužiny 59 000 64 800 66 800 65 600 80 600 22,87 % 36,61 % Luka 55 100 66 900 61 000 71 800 78 200 8,91 % 41,92 % Stodůlky 57 600 68 100 59 500 67 600 84 000 24,26 % 45,83 % Zličín 57 800 69 200 72 600 69 700 95 400 36,87 % 65,05 % Průměr B 83 400 88 000 93 500 93 700 103 100 10,03 % 23,62 % Letňany 56 000 58 400 64 800 71 000 94 200 32,68 % 68,21 % Prosek 62 100 65 400 69 800 66 300 81 500 22,93 % 31,24 % Střížkov 57 300 69 800 71 000 70 800 75 900 7,20 % 32,46 % Ládví 56 900 63 500 64 400 75 600 84 200 11,38 % 47,98 % Kobylisy 63 100 82 700 71 400 77 400 84 500 9,17 % 33,91 % Nádraží Holešovice 79 200 85 600 77 400 91 200 98 400 7,89 % 24,24 % Vltavská 80 000 81 400 87 100 90 500 106 700 17,90 % 33,38 % Florenc 91 100 103 700 105 200 101 800 110 900 8,94 % 21,73 % Hlavní Nádraží 118 700 124 000 127 900 128 900 154 600 19,94 % 30,24 % Muzeum 112 900 134 500 138 700 129 100 144 000 11,54 % 27,55 % I.P. Pavlova 114 300 122 400 122 400 127 800 123 900 -3,05 % 8,40 % Vyšehrad 92 400 83 500 77 300 91 100 98 800 8,45 % 6,93 % Pražského povstání 73 000 83 400 76 900 86 400 94 300 9,14 % 29,18 % Pankrác 67 600 77 200 76 000 81 500 96 000 17,79 % 42,01 % Budějovická 64 900 72 200 78 300 84 800 94 900 11,91 % 46,22 % Kačerov 58 000 69 500 73 800 85 900 89 800 4,54 % 54,83 % Roztyly 50 100 58 000 62 500 68 600 84 300 22,89 % 68,26 % Chodov 49 600 62 200 68 800 74 100 78 900 6,48 % 59,07 % Opatov 48 700 63 000 66 400 71 200 82 900 16,43 % 70,23 % Háje 48 500 60 200 61 300 65 900 79 800 21,09 % 64,54 % Průměr C 74 900 81 000 82 100 87 000 97 900 12,53 % 30,71 % Depo Hostivař 67 200 74 800 66 900 80 100 94 800 18,35 % 41,07 % Skalka 58 300 61 300 69 400 74 400 95 700 28,63 % 64,15 % Strašnická 65 600 65 800 67 400 83 100 101 000 21,54 % 53,96 % Želivského 70 700 90 900 93 800 95 100 113 700 19,56 % 60,82 % Flora 83 700 104 300 95 700 94 800 119 800 26,37 % 43,13 % Jiřího z Poděbrad 90 600 105 300 119 900 108 000 123 500 14,35 % 36,31 % Náměstí Míru 107 500 113 600 125 700 125 300 120 300 -3,99 % 11,91 % Muzeum 112 900 138 400 138 700 129 100 144 000 11,54 % 27,55 % Můstek 128 400 141 200 155 000 165 800 154 500 -6,82 % 20,33 % Staroměstská 135 000 185 900 224 600 169 800 157 900 -7,01 % 16,96 % Malostranská 131 200 187 300 166 100 166 800 211 700 26,92 % 61,36 % Hradčanská 101 000 95 100 99 400 105 500 114 700 8,72 % 13,56 % Dejvická 87 800 84 800 99 700 109 900 115 900 5,46 % 32,00 % Bořislavka 88 900 93 300 88 400 97 500 103 000 5,64 % 15,86 % Nádraží Veleslavín 84 800 92 200 84 700 86 300 97 000 12,40 % 14,39 % Petřiny 84 200 85 200 86 500 92 700 99 400 7,23 % 18,05 % Nemocnice Motol 68 100 83 300 83 900 86 500 99 500 15,03 % 46,11 % Průměr A 92 100 106 000 109 800 110 100 121 500 10,35 % 31,92 %

