O státní půjčky pro mladé není zájem, v Praze jsou k ničemu. Letos je žádostí jen sto

Lidé zatím letos poslali zhruba 100 žádostí o půjčky na bydlení pro mladé za 112 milionů korun. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které za program odpovídá. Celkem je na letošek v tomto programu k dispozici zhruba miliarda korun. O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let.

Loni lidé poslali 636 žádostí za 668,6 milionu korun, původně bylo připraveno 650 milionů. Vláda však již dříve uvedla, že v případě překročení zájmu rozpočet navýší. O půjčku bylo možné žádat od poloviny srpna.

Loni byl největší zájem o půjčky na stavbu rodinného domu (54 procent). Následovaly koupě rodinného domu (23 procent), koupě bytu (12 procent) a modernizace obydlí (11 procent).

Podle některých realitních makléřů a developerů nebudou vynaložené peníze stačit. Při současných cenách nemovitostí je třeba v Praze příspěvek prakticky nepoužitelný, shodli se analytici. Někteří experti půjčku hodnotí jako populistický krok.

Úroková sazba státní půjčky je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech až 25 let. Státní úvěr lze kombinovat s hypotékou, hypotéku ale úvěrem nejde splatit.

Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj, který vláda schválila loni v červnu, na modernizaci bytu stát půjčí nejvýš 300 tisíc korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) již dříve uvedla, že o zvýšení těchto částek ministerstvo neuvažuje. "Program míří zejména do regionů, do venkovských oblastí, a tam je to opravdu dostačující. Co se týká Prahy a velkých měst, tam spíše půjdeme podporou nájemního bydlení," řekla.

O půjčku mohou žádat i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.