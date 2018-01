Koruna je k euru nejsilnější za téměř pět let, zpevnila i k dolaru

Praha - Česká měna k euru dnes zpevnila na nejsilnější úroveň za téměř pět let, odpoledne nakrátko prolomila hranici 25,40 Kč/EUR. Na této úrovni den zakončila, proti úterku silnější téměř o desetník.

Vůči dolaru koruna vylepšila maximum od léta 2014, když se v noci dostala až ke 20,65 Kč/USD. Proti úternímu závěru si nakonec dnes polepšila o sedm haléřů na 20,75 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

"Žádné nové zprávy za tímto pohybem nevidíme," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Zprávy z politiky kurz ignoroval," doplnil hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Česká měna podle analytiků navázala na úterní posilování, kterým reagovala na vyjádření člena bankovní rady České národní banky Vojtěcha Bendy, z nějž trh vyvodil, že české úrokové sazby musí rychle a výrazně vzrůst.

Kurz koruny dnes po nepatrném oslabení po oznámení demise vlády pokračoval v úterním posilování a prolomením hranice 25,40 Kč/EUR se dostal také na nejsilnější úroveň od ukončení devizových intervencí ČNB, podotkl hlavní ekonom ING Bank v ČR Jakub Seidler. Devizové intervence, kterými držela kurz u 27 Kč/EUR, ukončila centrální banka loni v dubnu.