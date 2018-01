Česká spořitelna zacílila na etické investory. Nový penzijní fond se vyhýbá tabáku či dětské práci

před 11 hodinami

Penzijní společnost České spořitelny rozšířila nabídku doplňkového penzijního spoření o další fond. Nový etický fond je smíšený. Předpokládaný výnos činí jedno procento ročně. Za tři měsíce na trhu oslovil fond čtyři tisíce klientů, kteří do něj vložili pět milionů korun.

Praha - Zájemcům o etické investování v Česku přibyla nová možnost, kam vložit svoje peníze. Česká spořitelna otevřela vůbec první penzijní fond v zemi, který nakupuje dluhopisy a okrajově také akcie společensky odpovědných firem.

Banka tak podle svých slov reaguje na rostoucí skupinu klientů, kteří tento typ investování upřednostňují. "V rámci etických principů investování vyřazujeme společnosti, které působí ve zbrojním průmyslu, využívají dětskou práci, spekulují s cenami potravin, produkují geneticky upravené plodiny nebo se věnují produkci a obchodu s tabákem," uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Jako příklad společnosti, do jejíchž cenných papírů nový fond investovat nebude, uvádí Česká spořitelna japonského výrobce elektroniky Toshiba. Ten nesplňuje kritéria, protože svoje produkty dodává mimo jiné i výrobcům zbraní.

Fond se vyhýbá také cenným papírům největší firmy světa Apple, kterou provázejí nejasnosti kolem dodržování lidských práv jejími dodavateli. Příkladem pro fond vhodných firem jsou naopak Konica Minolta nebo Cisco.

Splnění základních podmínek ale pro zařazení cenných papírů dané firmy do fondu nestačí. Penzijní společnost následně posuzuje způsob podnikového řízení, dodržování ekologických standardů a další kritéria společensky odpovědného chování.

"Pokud je společenská odpovědnost vyhodnocena jako nedostatečná, dluhopisy nebo akcie takového emitenta v portfoliu fondu nebudou," popsal Jakub Krkoška, místopředseda představenstva ČS - penzijní společnosti.

Nový penzijní fond je součástí nabídky dobrovolného doplňkového penzijního spoření (takzvaný třetí pilíř), ke kterému lze získat státní příspěvek nebo příspěvek zaměstnavatele. Uplatňuje konzervativní investiční strategii a podíl akcií v něm tak nepřesáhne 15 procent. Za zbytek peněz nakoupí firemní a státní dluhopisy.

Předpokládané dlouhodobé zhodnocení má podle České spořitelny po odečtení poplatků dosáhnout jednoho procenta ročně. To je více, než obvykle nabízejí povinné konzervativní fondy, jež nesmí investovat do akcií, ale naopak méně než vyvážené fondy, které mohou mít podíl akcií vyšší. Spořitelna má nový fond v nabídce od listopadu. Od té doby do něj celkem čtyři tisíce klientů investovaly téměř pět milionů korun.

Etický penzijní fond České spořitelny přichází na trh v době, kdy na západních trzích začíná být pro investory kromě výnosu stále důležitější také to, jak se firmy chovají ke svému okolí.

Zatímco před deseti lety bylo podle analytické skupiny Morningstar v USA v etických fondech 93 miliard dolarů, v polovině loňského roku to bylo už 208 miliard. Hodnota spravovaných aktiv na evropském trhu s etickým investováním podle České spořitelny předloni dosáhla téměř 476 miliard dolarů, což je ve srovnání s rokem 2010 téměř dvojnásobek.

Kritici etického přístupu k investování naopak upozorňují na to, že nejsou jednoznačně dané standardy, které by určovaly, které firmy se ještě společensky odpovědně chovají, a které už ne.

Investoři se navíc podle kritiků připravují o část výnosu tím, že se vyhýbají akciím úspěšných firem, a kromě toho mají také méně možností, jak rozložit riziko. Odpovědně fondy jsou tak podle nich spíše marketingovým tahem.