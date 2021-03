Mezi Murdochem a Muskem. V Česku neměl Kellner konkurenta, patřil do světové špičky

Bylo to téměř přesně před patnácti lety, 9. března 2006, co se do žebříčku nejbohatších lidí světa, který sestavuje americký časopis Forbes, poprvé probojoval Čech. Tehdy jednačtyřicetiletý podnikatel Petr Kellner obsadil s majetkem přes 72 miliard korun 224. místo. V dalších letech pak mířil stále výš. Nejbohatší Čech a zakladatel investiční skupiny PPF v sobotu tragicky zahynul.

Jak připomněli v české mutaci časopisu Forbes, americký list tehdy v roce 2006 o Kellnerovi napsal, že má "dobré oko a dokáže poznat příležitost". O rok později se zakladatel a majoritní vlastník skupiny PPF objevil v žebříčku na 119. místě, potom se na čtyři roky vyhoupl do první stovky.

V roce 2018 už byl na 88. místě a naposledy loni obsadil 68. příčku. Za patnáct let dokázal svůj majetek optikou Forbesu zhruba zpětinásobit.

"Vím, že je to čtivé, ale není to nejdůležitější," řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v jednom ze vzácných rozhovorů, které poskytl Mladé frontě Dnes (MfD). V jiném se svěřil s tím, co by si přál, aby po něm zůstalo. "Mám to hodně spojené: Kellner a PPF. Jednou bych chtěl, aby se na PPF koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla," řekl v roce 2007.

Právě díky investiční společnosti PPF Kellner pravidelně kraloval žebříčku nejbohatších Čechů a své místo měl i v seznamu světových boháčů. Kellner PPF spoluzaložil na začátku 90. let jako Správu prvního privatizačního fondu a platil za jejího majoritního vlastníka. Podle výroční zprávy skupiny z roku 2019 v ní držel 98,93 procenta. Po Kellnerově úmrtí byl řízením veškerých aktivit firmy pověřen jeden z jejích akcionářů Ladislav Bartoníček.

Kellnerův majetek výrazně převyšoval i jmění dalších nejzámožnějších Čechů. Platilo to i nyní v době koronavirové krize, která přitom podle Forbesu zasadila jeho podnikání ve srovnání s dalšími českými miliardáři nejtěžší ránu.

Loni v říjnu, kdy časopis zveřejnil aktualizovaný žebříček nejbohatších Čechů, si tak Kellner udržel první místo s odhadovaným majetkem 293 miliard korun, i přestože podle tohoto listu přišel v krizi o 57 miliard. Na svědomí to mělo hlavně černé první pololetí úvěrové firmy a dceřiné společnosti PPF Home Credit.

S velkým odstupem (odhadovaný majetek 86 miliard korun) se na druhém místě hlavní majitel skupiny CPI Property Group Radovan Vítek. Třetí skončil Daniel Křetínský (78 miliard korun), který ovládá řadu tuzemských i zahraničních firem, nejvýznamnější je Energetický a průmyslový holding (EPH). Čtvrtou příčku obsadil premiér, předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš (74 miliard korun).

Kellnera, který v sobotu tragicky zahynul při nehodě vrtulníku v aljašských horách, tak nyní může v žebříčku nejzámožnějších Čechů nahradit Radovan Vítek. Jak ale upozornil například hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, samozřejmě záleží, jak Kellner ošetřil své dědictví.

"Pokud by se nyní jeho majetek vypořádal bez dědické smlouvy či závěti, v rámci dědictví by se rovným dílem dělil mezi pět osob: podnikatelovy čtyři děti a manželku," uvedl Kovanda s tím, že každému z dědiců by tak připadlo necelých 59 miliard korun.

Pokud ale existuje nějaká dědická smlouva nebo závět, situace může být zcela odlišná. "Jednou z možností v takovém případě je hypoteticky i to, že některý či někteří členové Kellnerovy nejbližší rodiny - děti a manželka - se tak ocitají na první příčce žebříčku nejbohatších lidí Česka," doplnil Kovanda.

O skupině PPF Majoritním vlastníkem (98,93 procenta) je nejbohatší Čech Petr Kellner .

. Působí ve 24 zemích na třech kontinetech (Evropa, Asie a Severní Amerika).

(Evropa, Asie a Severní Amerika). Podniká v řadě odvětví, k nejviditelnějším částem patří finanční služby, telekomunikace, strojírenství nebo média.

Portfolio PPF zahrnuje například: Home Credit, PPF banku, Air Bank, Benxy se značkou Zonky (bankovnictví), Cetin, O2 (telekomunikace), PPF Real Estate Holding (reality), Sotio (biotechnologie), Škodu Transportation (dopravní strojírenství).

(bankovnictví), (telekomunikace), (reality), (biotechnologie), (dopravní strojírenství). Loni v říjnu PPF převzala mediální společnost Central European Media Enterprises (CME) , která v Česku vlastní televizní skupinu Nova. Podle některých odborníků ji chtěl Kellner převzít i kvůli mediálnímu vlivu.

, která v Česku vlastní televizní skupinu Nova. Podle některých odborníků ji chtěl Kellner převzít i kvůli mediálnímu vlivu. V roce 2019 vykázala hospodářský výsledek po zdanění 935 milionů eur (24,5 miliardy korun) ve srovnání s 815 miliony eur o rok dřív.

ve srovnání s 815 miliony eur o rok dřív. PPF a potažmo tedy i Kellner často čelili kritice z úzkých vazeb na Čínu a Rusko.

V obklopení čínských miliardářů

Kellner měl tak z hlediska majetku konkurenci spíše v zahraničí než v tuzemsku. Například v loňském žebříčku se o osmašedesáté místo dělil s americkým mediálním magnátem Rupertem Murdochem, těsně nad nimi pak byli šéf čínské dodavatelské společnosti SF Express Wang Wej, Lee Man-tat, tedy předseda čínské firmy na výrobu omáček a koření Lee Kum Kee, nebo šéf ruského ropného koncernu Lukoil Vagit Alekperov.

V žebříčku se loni udrželo kromě Kellnera ještě dalších sedm Čechů, po Vítkovi, Křetínském a Babišovi tam Forbes zařadil i podnikatele Karla Komárka, Pavla Tykače, Pavla Baudiše a Marka Dospivu. První místo už třetí rok za sebou obsadil šéf internetové společnosti Amazon Jeff Bezos s odhadovaným majetkem 113 miliard dolarů (2,8 bilionu korun), kterého letos v zimě z této pozice na krátko sesadil šéf americké společnosti Tesla Elon Musk.

Vývoj Kellnerova postavení v žebříčku časopisu Forbes*:

Rok 2006 224. místo 72,4 miliardy Kč Rok 2007 119. místo 144,8 miliardy Kč Rok 2008 91. místo 158,4 miliardy Kč Rok 2009 76. místo 126 miliard Kč Rok 2010 89. místo 142,3 miliardy Kč Rok 2011 97. místo 160 miliard Kč Rok 2012 110. místo 160,2 miliardy Kč Rok 2013 106. místo 205,4 miliardy Kč Rok 2014 111. místo 218 miliard Kč Rok 2015 160. místo 200 miliard Kč Rok 2016 96. místo 265 miliardy Kč Rok 2017 105. místo 306,6 miliardy Kč Rok 2018 88. místo 319 miliard Kč Rok 2019 73. místo 350 miliard Kč Rok 2020 68. místo 372,7 miliardy Kč

* podle dobového kurzu

