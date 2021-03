"Velmi strmý terén." U ledovce, kde zahynul Kellner, už havarovalo několik strojů

V sobotu večer dostala aljašská policie hlášení o zpoždění civilního vrtulníku. Kolem desáté hodiny večer tamního času se záchranný tým vydal na místo, kde se měly nacházet trosky stroje. Nehodu přežil jediný cestující, dalších pět pasažérů zahynulo. Mezi nimi i majitel investiční skupiny PPF, nejbohatší Čech Petr Kellner.

Kromě hlášení o zpoždění vrtulníku dostala policie informaci také o možných troskách po havárii u ledovce Knik, který je oblíbenou turistickou destinací. Nachází se asi 80 kilometrů východně od aljašského města Anchorage.

Jediného přeživšího záchranáři přepravili s vážními poraněními do nemocnice. Stav zatím neznámého muže je podle lékařů stabilizovaný.

Aljašská policie následně kvůli záchranné akci vydala dočasný zákaz letů nad oblastí a v neděli začala s vyprošťováním obětí. Ve stejnou dobu byly informováni i pozůstalí.

Záchranářskému týmu pomáhali odklízet trosky také dobrovolníci z aljašské horské služby. Pracovali v časovém presu. Do oblasti podle předpovědi měla dorazit sněhová bouře, píše aljašský deník Anchorage Daily News.

Havárie vrtulníku

Okolnosti nehody jsou zatím neznámé, více informací by mělo přinést vyšetřování aljašského Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě.

Zatím se ví, že k nehodě došlo v sobotu v 18:35 místního času a že muži letěli ve vrtulníku typu Airbus AS350B3, který patřil firmě Soloy Helicopters z Wasilly na Aljašce. Ta měla smlouvu o přepravě s horskou chatou Tordrillo, kde byl Kellner ubytovaný. Přepravní společnost zatím na dotazy zahraničních médií nereagovala.

Jak ale uvádí agentura Reuters, nehody vrtulníků nejsou u ledovce Knik a dalších míst v oblasti výjimečné. V posledních desetiletích zde došlo již několikrát k haváriím civilních a vojenských letadel. "Je to velmi strmý terén pokrytý sněhem," uvedl šéf Národní rady pro bezpečnost dopravy.

Kdo byl na palubě?

Ve vrtulníku se nacházeli tři hosté horské chaty (včetně Petra Kellnera), dva zkušení průvodci a pilot. Jejich identitu záchranná služba potvrdila v neděli večer místního času, tedy téměř ve tři hodiny ráno českého času. Oběťmi nehody se stal 52letý průvodce Gregory Harms z Colorada, 38letý průvodce Sean McManamy z Girdwoodu na Aljašce, 33letý pilot Zachary Russell z Anchorage na Aljašce a následně dva čeští občané: 56letý Kellner a 50letý Benjamin Larochaix.

"Greg (Harms) byl jedním z nejzkušenějších průvodců," napsala agentuře AP mluvčí horské chaty Mary Ann Pruittová o jednom z průvodců. Jeho specializací byli heliskiingové výlety, což jsou lyžařské výlety v extrémních terénech, kam se nechávají lidé dopravit vrtulníkem. Harms si na jejich pořádání založil firmu, která nabízí zážitky po celém světě. Jeho kolega McMannany dělal průvodce více než deset let a byl odborníkem na výstupy na vysoké hory a vedl také lavinové kurzy.

"Je to zdrcující zpráva pro naše zaměstnance, komunitu, ve které působíme, i pro rodiny zesnulých," stojí v oficiálním prohlášení horské chaty Tordrillo. "Za 17 let provozu je to poprvé, co jsme museli čelit události takového rozsahu."

Luxusní horská chata

Kellner a další český občan Larochaix byli na chatě podle mluvčí "loajálními a častými" hosty. Srub na svých webových stránkách uvádí, že je nejdéle fungující aljašskou chatou se specializací na heliskiing a slibuje hluboký nedotčený sníh na jednom z nejlepších horských terénů na světě.

Cena heliskiingového pobytu s průvodcem začíná na 15 tisících dolarech (v přepočtu kolem 332 tisíc korun).

Smrt Petra Kellnera v pondělí ráno potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. "Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," uvedla.

Video: Typ vrtulníku, po jehož pádu zemřel miliardář Petr Kellner, dokázal přistát i na Mount Everestu