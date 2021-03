Miliardář Kellner zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce. Zprávu potvrdila mluvčí PPF

Nejbohatší Čech Petr Kellner letěl na palubě helikoptéry spolu s několika dalšími lidmi na Aljašce, když se vrtulník zřítil poblíž tamního ledovce. Informaci, že miliardář zemřel, potvrdila mluvčí společnosti PPF Jitka Tkadlecová. Jeden člověk nehodu přežil, podle agentury AP je v léčení v nemocnici v hlavním městě americké Aljašky Anchorage.

Nehodu i se jmény obětí potvrzuje také záznam na serveru aljašských bezpečnostních složek. Na palubě byl podle něj také další muž z Česka, padesátiletý Benjamin Larochaix, nebo Američan Gregory Harms.

Skupina odletěla vrtulníkem lyžovat, přičemž šestapadesátiletý Kellner a padesátiletý Larochaix podle agentury AP patřili k "loajálním a častým hostům" horské chaty Tordrilllo. Právě její zaměstnanci nehodu a úmrtí pasažérů potvrdili.

K pádu mělo dojít v půl sedmé večer v sobotu aljašského času (v noci ze soboty na neděli ve střední Evropě), a to asi 80 kilometrů východně od Anchorage. Okolnosti jsou zatím neznámé, stejně tak příčina pádu. Záchranáři se na místo vydali asi po třech hodinách, když dostali informaci o dlouho se nevracejícím vrtulníku a možném umístění trosek stroje.

Muži letěli ve vrtulníku Airbus AS350B3, který patřil firmě Soloy Helicopters z Wasilly na Aljašce. "Je to velmi strmý terén, pokrytý sněhem," uvedl šéf Národní rady pro bezpečnost dopravy (NTSB), která nehodu vyšetřuje. Těla mrtvých záchranáři odvezli z místa nehody v neděli večer, kdy také informovali pozůstalé.

Kellnerův pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu. Mluvčí PPF zároveň požádala, aby všichni respektovali soukromí jeho rodiny.

"Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," uvedla Tkadlecová.

Za 17 let tu nebylo takové neštěstí

Harms pracoval několik let jako průvodce. "Greg byl jeden z nejzkušenějších průvodců," uvedla mluvčí společnosti, které patří chata Tordrilllo. Sean McMannany, který také letěl v helikoptéře, pracoval více než deset let coby průvodce a pořádal lavinové kurzy. Pátou obětí je třiatřicetiletý pilot Zachary Russel. Jméno přeživšího není známé.

Chata leží 97 kilometrů severozápadně od Anchorage, nedaleko jezera Judd. Webové stránky společnosti uvádějí, že jde o nejdéle provozovanou horskou chatu tohoto typu na Aljašce. Nabízejí speciální vysokohorské výpravy helikoptérou. Balíček tu stojí nejméně 15 tisíc dolarů na osobu (zhruba 332 tisíc korun).

"Je to zdrcující zpráva pro naše zaměstnance, komunitu, ve které působíme, i pro rodiny zesnulých," stojí v oficiálním prohlášení horské chaty Tordrillo. "Za 17 let provozu je to poprvé, co jsme museli čelit události takového rozsahu," píše se v vyjádření. Upřímnou soustrasti již Kellnerovým blízkým popřál také premiér Andrej Babiš. "Neuvěřitelná tragédie," napsal na sociální síť Twitter.

Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 29, 2021

Kellner je majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládá 98,93 procenta PPF. Kellnera už 15 let řadí časopis Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun.