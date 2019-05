Kde se práce opravdu vyplatí. Žebříček srovnal metropole dle platů i nákladů na rande

před 1 hodinou

Pokud by se někdo chtěl stěhovat za dobře placenou prací, podle výzkumu Deutsche Bank by měl mířit na západ Spojených států nebo do Švýcarska.

Pokud hledáte místo, kde vám i po zaplacení vysokého nájmu zbude na účtu dostatek peněz, zkuste se porozhlédnout po nabídkách práce ve Spojených státech, Švýcarsku, Skandinávii či Austrálii. Alespoň to vyplývá z průzkumu, který prováděla Deutsche Bank a o kterém informoval server Bloomberg. Kde jsou nejvyšší čisté měsíční mzdy Foto: Deutsche Bank’s “Mapping the World’s Prices 2019” "Rychlý technologický růst Spojených států pomáhá San Francisku porazit tradiční finanční metropole, co se platů a mezd týče," vysvětlují ve zprávě auditoři z Deutsche Bank Jim Reid, Craig Nicol a Henry Allen. Ti ovšem dodávají, že výdaje na život ve městě každoročně rostou. Podobný trend je patrný i ve švýcarském Curychu. Město je dlouhodobě označováno jako jedno z nejlepších pro život, zároveň ovšem patří mezi ta nejdražší, co se týče cen zboží a služeb. Zpráva Deutsche Bank se však věnovala i jinému zajímavému žebříčku - zjišťovala, v jakých městech je finančně nejnáročnější milostná schůzka. V tomto výzkumu se mezi desítku nejdražších měst pro rande opět dostala většina metropolí z předchozího měření o nejvyšších čistých mzdách. Vyrazit si tak na večeři a do kina si zřejmě v Curychu mohou dovolit hlavně jeho obyvatelé. Na kolik vyjde jeden večer pro pár. Foto: Deutsche bank. Ve zprávě tak můžeme najít doporučení, že pokud by se někdo rozhodl šetřit co největší část příjmu v Curychu, měl by preferovat vaření vlastních večeří a místo návštěvy kina spíše sledování televize. Ve výpočtech banka místní ceny konfrontovala s průměrnými platy. Díky tomu se do čela tabulky postavila města hostící velká technologická centra, kde žijí a pracují lidé s vyšším finančním ohodnocením. Podobné výsledky přinesl i "Bad habits index" čili index špatných návyků, který porovnával ceny piva a cigaret. V tomto případě se mezi metropole z indexu rande probojovala ještě Dubaj a novozélandský Auckland. Z čelních příček pak naopak vypadla švýcarská města. Přehled 10 nejdražších měst světa: Kadeřník za dva tisíce je normální, Praha na tom není zle