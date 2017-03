K vládě míří kritik mobilních operátorů Ondřej Malý. Stane se novým digitálním koordinátorem

před 15 minutami

Novým digitálním koordinátorem vlády bude Ondřej Malý. Bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu nahradí Tomáše Prouzu, který končí ke konci března. Malý je původně novinář, v regulačním úřadě proslul jako ostrý kritik mobilních operátorů. Digitální koordinátor vlády ladí postup jednotlivých ministerstev ve vztahu k českému internetovému byznysu.

Praha - Někdejší člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý se stane novým digitálním koordinátorem české vlády. Online deníku Aktuálně.cz to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje z Úřadu vlády a ministerstva průmyslu a obchodu.

Ondřej Malý měl ve čtvrtek o svém jmenování jednat s premiérem Bohuslavem Sobotkou, 10. dubna jeho jméno potvrdí vláda. Malý není telefonicky k zastižení, své jmenování tedy zatím nekomentoval.

Digitální koordinátor má v Česku dohlížet na rozvoj informačních technologií a řešit důležité otázky internetového byznysu, který přispívá k výkonu tuzemské ekonomiky (HDP) zhruba čtyřmi procenty. Koordinátor má také ladit politiku jednotlivých ministerstev, jež mají digitální ekonomiku na starosti.

Dosud tuto funkci zastával státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Ten ale ze služeb státu koncem března odchází do soukromého sektoru.

Už nyní se o nového digitálního koordinátora zajímají zástupci průmyslu. "Je to otázka, která teď hodně rezonuje," uvedla náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Olga Letáčková ještě předtím, než bylo Malý oficiálně potvrzen. "Je důležité, aby měl takový koordinátor i nějaké kompetence, jinak jde jen o povídání si na platformách - a na to není čas," dodala.

Po Malého předchůdci Prouzovi zůstala na stole rozsáhlá agenda, kterou bude muset jeho náhradník řešit. "Aktuální záležitostí jsou unijní nařízení GDPR a ePrivacy a otázka vojenského zpravodajství. Obě věci chtějí kompetentní a rozumný přístup," popisuje priority předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj Ján Simkanič.

GDPR a ePrivacy nařizují, jak musí firmy a úřady pracovat s citlivými daty. Otázka vojenského zpravodajství se zase týká rozvědky, která by mohla monitorovat aktivitu na internetu a reagovat tak na hackerské útoky. Kritici tvrdí, že bude ohroženo soukromí lidí.

Podle prezidenta ICT unie Zdeňka Zajíčka se musí dopracovat systém, který analyzuje přijímané zákony z hlediska informačních technologií. "Ke každému právním předpisu, který se bude přijímat, vznikne dokument, zda digitalizaci podporuje, či jí brání. Teď to spadne na nového koordinátora," říká Zajíček.

Tématem by podle expertů měla být i digitalizace státní správy. V té je Česko v rámci Evropské unie mezi nejhoršími a ve světovém žebříčku se dělí o 50. místo spolu s Egyptem.

Digitální koordinátor by měl také dohlížet na čerpání evropských peněz na internetové sítě nové generace. Je totiž riziko, že se přidělených 14 miliard nestihne Česko vyčerpat.

Nový strážce české digitální ekonomiky Ondřej Malý je původní profesí novinář - naposledy pracoval v Hospodářských novinách, kde se věnoval problematice telekomunikací a informačních technologií.

Od roku 2012 působil jako radní Českého telekomunikačního úřadu, který dohlíží na tuzemský mobilní trh. V této funkci proslul ostrou kritikou mobilních operátorů. V půlce letošního března Malý v ČTÚ skončil, protože mu vypršel mandát a tehdejší ministr průmysl Jan Mládek ho odmítl navrhnout na nové funkční období.

"Malý nepochopil, že když je v exekutivní funkci, tak se nemá zabývat novinářskými články, ale konat. Bylo by smutné opakovat stejnou chybu a uvěřit slibům člověka, který slibuje to samé, jako by nebyl členem výkonného orgánu. Měli bychom tam dát někoho, kdo bude znamenat skutečnou změnu," uvedl v únoru Mládek, který krátce poté ve funkci skončil hlavně kvůli kritice, že příliš ustupuje operátorům.

Nynější představitelé ministerstva průmyslu si ale pro změnu Malého jmenování na nový post digitálního koordinátora pochvalují. "Je to kvalifikovaný odborník, není spjat s politikou a myslím, že jeho jmenování české digitální ekonomice jenom prospěje," říká vysoký úředník ministerstva, který si nepřál být jmenován.

autoři: Jan Úšela, Jakub Zelenka

