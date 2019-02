Jsme obětí agresivní kampaně médií i veganů, tvrdí šéf sdružení polských výrobců masa

Diskuse kolem kvality polského masa, dováženého do Česka, dál nabírá obrátky. Poté, co ministr zemědělství Miroslav Toman zavedl plošné kontroly polské produkce, hrozí jeho polský kolega Jan Krzystof Ardanowski odvetnými opatřeními proti českému pivu. A polští producenti masa označují obvinění vůči sobě za uměle nadsazené. "Jsme obětí kampaně části polských médií, která šíří neověřené a nepotvrzené informace," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jerzy Wierzbicki, předseda Sdružení polských producentů masa (PZPBM).

Aktuálně.cz: Média už mluví o počátku obchodní války mezi Polskem a Českem kvůli plošným kontrolám vašeho masného exportu do Česka. Co vy na to?

Jerzy Wierzbicki: K válce potřebujete dvě strany. Zatím útočí jenom jedna a Polsko to doposud všechno strpělo. V Česku si ale už delší dobu všímáme, že při každém sebemenším problému s kvalitou nebo bezpečností polských potravin okamžitě startuje kampaň v médiích. A to i přesto, že případ hlásíme do evropského systému kontroly rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a podnikáme další opatření. Někdy ta kampaň začíná ještě před spuštěním všech těchto procedur.

Takže jde o obchodní válku nebo ne?

Zda jde o válku, nevím… Ale médiím, která ji rozpoutávají, určitě neleží na srdci bezpečí českého spotřebitele. Toho chrání evropský systém RASFF a další opatření. Podle mě jde o jiné věci, například o snahu odradit českého spotřebitele od konzumace polských potravin. Poláci to zatím strpěli, ale poslední slova ministra (zemědělství) Ardanowského ukazují, že začíná ztrácet trpělivost a pravděpodobně zvažuje různé scénáře.

Nejsou ale jeho slova o odvetných kontrolách českého piva trochu přehnaná?

Neslyšel jsem jejich přesné znění, ale určitě je třeba o tom problému mluvit na nejrůznějších vládních úrovních. Nejen mezi ministry zemědělství nebo veterinárními správami. Je třeba do toho zapojit i polského premiéra, který mimochodem už nedávno toto téma na setkání (s českými protějšky) zmiňoval.

Polští diplomaté musí s Čechy rozběhnout normální diskusi o tom, v čem je problém, čeho se týká a jak ho vyřešit tak, aby reakce českých médií v budoucnu odpovídaly skutečné povaze daného problému.

Takže odvetné kontroly českého piva nepodporujete?

Na to nedokážu odpovědět. Znovu opakuji: potřebujeme intenzívní dialog, do kterého se musí zapojit i Evropská komise. Ta se mimochodem k celému případu už vyjádřila a vyzvala českou stranu ke zdrženlivosti.

Pokud mají (Češi) nějaký konkrétní problém, musíme se na něj společně zaměřit. Nemyslím si ale, že jsou zapotřebí plošné kontroly polské produkce. To totiž do jisté míry podrývá i evropský systém kontroly bezpečnosti potravin.

Ministr Miroslav Toman: Zkontroloval jsem kvalitu českého piva: teplotu, trvanlivost a obsah sladu. Vše v pořádku. 👍 😄 pic.twitter.com/I4d0k4bFNG — Zemědělství ČR (@MZeCr) February 21, 2019

Evropská komise nicméně ve svém nedávném prohlášení potvrdila, že česká strana má na takový krok (plošné kontroly - pozn. red.) právo.

Ano, to je pravda, ale níže v detailním zdůvodnění je i připomenutí, že to má určitá pravidla a limity.

Chyba je v systému

Mluvil jste o "kampani českých médií". Hlavním zdrojem vaši kritiky je ale lednová reportáž polské televize TVN, která ukazuje kromě nelegálních jatek s masem nemocných nebo mrtvých zvířat i systémové problémy polské kontroly kvality masa. Autoři reportáže navíc v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdili, že podobných nelegálních jatek funguje v Polsku několik desítek. To podle vás není problém?

Pokud jste s těmi polskými novináři mluvil, ptám se: oni mají k dispozici informace o dalších nelegálních jatkách v Polsku a nic s nimi nedělají? Nebo si to jen myslí, někdo kolem nich o tom mluvil a oni to celé vydávají za tvrdá fakta? Předkládají nám domněnky, zvěsti nebo k tomu mají opravdu důkazy? Pokud je mají k dispozici, mají zároveň povinnost je nahlásit příslušným úřadům. Proč to nedělají?

Podle mých informací ta podezření oznámili a teď je míč na straně úřadů.

Oni ale ohlásili jen jeden případ. Každopádně s vámi souhlasím, česká média tu aféru nevyvolala. Stojí za ní Poláci, konkrétně pořad Superwizjer televize TVN, na základě jehož reportáže se toho případu chytla i jiná polská média, která dál šíří neověřené a nepotvrzené informace.

Reportáž TVN samozřejmě ukázala některé znepokojivé skutečnosti: nepřítomnost veterináře na jatkách, nemohoucnost zvířat, která nedokázala vejít na jatka, brutální zacházení s nimi… To jsou tři věci, které nijak nezpochybňujeme. Mají oporu ve skutečnosti.

Dále ale přichází výklad bez konkrétních důkazů. Není možné jen tak tvrdit, že zvířata, která nedokáží vejít na jatka, jsou automaticky nemocná. K tomu je třeba zpráva lékaře. Pokud ho nemáte k dispozici, nemůžete tvrdit, že zvíře je nemocné. Pokud nedokázalo sejít z auta, mohlo utrpět nějaký úraz. To nevíme, ale novináři už nám automaticky podsouvají, že kusy dobytka byly nemocné. K tomu neměli důkazy. A dále…

Promiňte, že vás přerušuji, ale proč tedy ta porážka těchto kusů dobytka probíhala v noci a bez přítomnosti veterináře?

Ano, jasně, že šlo o nezákonnou činnost. Ale v reportáži to tedy mohlo být jinak popsané: že šlo o nelegální porážku, že dané maso musí být stažené z oběhu. Což se taky nakonec stalo. Něco jiného je ale hned tvrdit, že tam zabíjejí nemocná zvířata a jejich maso dál prodávají. Což je obsahem té reportáže.

Podle autorů reportáže TVN jste stáhli z oběhu pouze maso ze čtyř lednových dní reportáže, kdy už přizvali na místo policii i další orgány. Nejmenší pozornost ale dle nich nevěnujete situaci z celého loňského listopadu, kdy už daný reportér na těchto nelegálních jatkách pracoval a děly se tam ty samé věci, popsané v jejich reportáži. Nehledě na celkový problém s veterinární kontrolou i s tím, že podobných jatek jsou podle nich v zemi pravděpodobně desítky.

Podle mě má každý novinář, pokud má podezření, že taková nelegální jatka existují, povinnost to okamžitě nahlásit úřadům. Pokud ale nemá důkazy, nemůže takové informace rozšiřovat. Musíme se držet faktů. Vy se jich každopádně držíte, za což jsem rád.

Polská aféra s masem nemocných nebo mrtvých krav Investigativní novinář Patryk Szczepaniak z programu Superwizjer polské televize TVN se nechal koncem minulého roku zaměstnat na soukromých jatkách. Během třech týdnů se mu podařilo natočit znepokojivé záběry z fungování masného průmyslu v zemi, která patří mezi největší producenty potravin v EU. Evidentně nemocné a umírající krávy jsou na snímcích TVN pomocí lan dotaženy z nákladních vozů na porážku. Sám novinář se v reportáži, vysílané v sobotu 26. ledna, svěřil s tím, že musel zpracovávat maso, které podle něj smrdělo hnilobou. Zúčastnil se osobně třech nočních směn, během kterých zaměstnanci jatek porazili minimálně 28 krav, jež byly tak nemocné, že se ani neudržely na nohou. Podle novináře nebyl na místě během nočních směn přítomný žádný z veterinářů, kteří jinak musí na porážku zvířat dohlížet. Polsko patří mezi největší vývozce masa v celé Evropské unii. Podle odhadů šlo v roce 2017 na export 415 tisíc tun hovězího. Velkým odběratelem je například Velká Británie, ale i Česko a další země EU. Poté, co maso v Polsku obdrží veterinární certifikaci na jatkách, je rovnou bez jakékoliv další kontroly odesláno odběratelům, další testy se nedělají ani při exportu, který představuje 80 procent polské produkce. Evropská komise v pátek uvedla, že maso z těchto jatek se dostalo na trh 14 členských zemí EU, včetně České republiky. Upozornila, že je v úzkém kontaktu s polskými úřady a že záležitost se vyšetřuje. EU do země v pondělí vyslala zvláštní vyšetřovací tým.

Ještě k té reportáži TVN: podle mého názoru prostě neadekvátně nafukuje jeden konkrétní problém. Ano, šlo v něm o kriminální činnost, nelegální porážku a maso nemělo do oběhu, protože nebylo kontrolované veterinářem. Naprosto ten případ odsuzujeme, nic takového ve své branži nestrpíme, ale chceme taky upozornit na kontext tohoto konkrétního případu. Můžu ho vysvětlit?

Prosím.

V červnu minulého roku se organizace ochránců zvířat ve Francii, Německu a Polsku rozhodly ukázat, že na jatkách v těchto zemích dochází k nedodržování stanovených procedur. Tedy, že se zvířaty se tam zachází brutálně a nedodržují se přitom předpisy.

V Německu poté v říjnu taková jatka zdokumentovali, byla u toho policie i prokuratura, ale v médiích se to skoro neobjevilo. To vše je možné ověřit na internetu. To samé se stalo ve Francii.

V Polsku se ale organizace VIVA, která se zaměřuje na ochranu zvířat, rozhodla vtáhnout do hry televizi TVN. Její redaktoři točili materiál v listopadu minulého roku, nikomu o tom neřekli, ani prokuratuře, nicméně rozhodli se, že materiály potřebují ještě "zesílit". Začali proto tvrdit, že ta jatka ohrožovala životy zvířat i občanů. A já se ptám, proč v tu chvíli rovnou neinformovali prokuraturu, pokud byla celá ta činnost natolik nebezpečná zdraví lidí?

Teprve v lednu 2019 se každopádně novináři TVN rozhodli na nelegální jatka znovu vydat, udělali kolem toho velký mediální humbuk, zvýšili si sledovanost atd. Nicméně hlavním zdrojem těch informací byly organizace ochránců zvířat. Jsou tam i vlivy veganů atd. V Polsku se bohužel našla skupina lidi, kteří z toho celého udělali nemístně velký skandál.

Vyvozujeme z toho důsledky

Nevím, co mi tím chcete naznačit. Skutečnosti, vyplývající z té reportáže jsou přece jasné: na záběrech jsou jasně vidět nemohoucí zvířata, šlo o nezákonnou činnost.

Ano, a my lidé z branže z toho samozřejmě vyvozujeme důsledky. Spolupracujeme úzce s veterinární správou i ministerstvem (zemědělství). V řádu několika měsíců bude celý ten systém kontroly natolik vylepšený, že budeme mít nejpřísnější systém kontroly v celé Evropě.

Jsme oběťmi, ale ne českých, ale polských médií. Pak se na to nabalily nezvykle impulzivní reakce českých politiků. Došlo sice k setkání ministrů zemědělství Ardanowského a Tomana, což nás velmi potěšilo a vypadalo to, že spolupráce se opět zlepší, pak ale přišel ten případ se salmonelou a další eskalace napětí.

Já si jen stále nejsem jist, zda se chápeme. Podle vašich slov šlo o jednotlivý případ, který se zbytečně zveličuje. Polští novináři ale tvrdí, že ten velký a hlavně strukturální problém (nekvalitní veterinární kontrola, další podobná jatka) jednoduše zametáte pod koberec.

Já se tedy ptám: odkud ti novináři berou odvahu tvrdit, že jde o víc případů? A proč říkají, že nic neděláme, když za poslední týdny podnikli řadu opatření?

Raději vám přesně odcituji celou odpověď těch novinářů: "Na polském trhu působí podle našich odhadů a také podle monitoringu lokálních médií i inzerátů kolem 150 až 200 překupníků nemocného dobytka. Po publikování reportáže jsme zároveň dostali několik set zpráv týkajících se takovýchto jatek, mimo jiné od jejich bývalých zaměstnanců. To nám dává určitou představu o rozsahu problému. Na území Polska jich podle nás funguje několik desítek".

Tak zaprvé - sledujeme inzeráty s touto tématikou a v posledních dvou týdnech už nic takového nenacházíme. Druhá věc, na kterou jsme upozorňovali samotné novináře. Oni nazvali svou reportáž "Koupím nemocný dobytek", nicméně inzeráty, které pak ukazovali, obsahovaly nabídky koupě dobytka "po úrazu".

To je zdravá kráva po nějakém úrazu nohy. Zdravé maso, zdravý kus, který je potřeba porazit nedlouho po úrazu, samozřejmě po kontrole veterináře i dalších náležitých procedurách. Podle výkladu novinářů ale zněl inzerát "koupím nemocný dobytek".

V momentě, kdy ho tajně přivážíte v noci a vyhýbáte se veterinární kontrole je to asi vcelku jedno.

Jistě. Ale já se vám snažím vysvětlit, že jen na základě těch inzerátů nemůže TVN mluvit o větším rozsahu nelegální porážky. Já jsem od nich konkrétně slyšel o jedněch, která ukázali…

Kromě nich ale poukázali taky na absenci veterinární kontroly, což je systémový problém. A upozornili na podobný příklad z roku 2013 z Bialej Rawskej, ve kterém šlo o 100 tun závadného masa.

To je šest let starý případ.

Jistě, ale jeho vyšetřování šlo úplně do ztracena. Zatčen byl pouze majitel nelegálních jatek, veterinář nebo další zainteresovaní lidé unikli bez trestu. Což bohužel zatím dost připomíná vyšetřování současné aféry z Ostrowa z reportáže TVN.

Věřte mi, prosím, že to tak není. V posledních týdnech dorazil do zemědělského výboru parlamentu dokument, ve kterém ministerstvo (zemědělství) navrhuje řadu konkrétních opatření.

Návrhy na zkvalitnění kontroly polské produkce masa užší spolupráce veterinární kontroly s dopravní policií při kontrole převozu zvířat

tvrdší kontrola jatek a jejich propojení se systémem evidence chovného dobytka

zpřísnění kontroly vydávání veterinárních formulářů i razítek

zavedení elektronické evidence kontroly zvířat před porážkou i kvality masa

zefektivnění systému veterinární kontroly a posílení její nezávislosti na producentech Zdroj: Polské sdružení producentů masa (PZPBM), únor 2019

Týká se to třeba povinné vstupní kontroly každého masa, přicházejícího na jatka. Tím se dá bez problémů dosledovat, zda tam docházelo k porážce mimo pracovní dobu. Návrhy obsahují i zvýšené sankce za podobné nelegální činy. Je tam i řada dalších konkrétních opatření, která si nyní z hlavy nepamatuji, ale pošlu vám je e-mailem.

Děkuji. Řekněte mi každopádně na rovinu: nejnovější případ z Ostrowi Mazowiecké, o kterém mluví reportáž TVN, považujete za systémový problém, nebo za výjimku? Řadu lidí v Česku to velmi zajímá. Protože vidí řadu podivných věcí: třeba polskou velvyslankyni v Praze, která nejdříve českému ministru zemědělství tvrdí, že žádné závadné maso do Česka nedoputovalo. A pak se ukazuje, že ano. Novináři z TVN navíc tvrdí, že polské úřady evropské země nevarovaly před masem z oněch nelegálních jatek z listopadu 2018, kdy už tam jejich reportér pracoval a dělo se tam to samé…

Dobrá, tady se tedy u toho zastavme. Oni (novináři TVN - pozn. red.) tvrdí, že byli na těch jatkách už v listopadu a nikdo před tím masem nevaroval. Jak před ním mohl v listopadu někdo varovat, když to nikdo neohlásil? Kdo o té skutečnosti informoval veterináře?

Novináři o tom samozřejmě mluvili až v lednu 2019, po dokončení celé reportáže.

Promiňte, proč ale ten novinář nevaroval veterináře před takovým problémem hned?

Nemohl by dokončit reportáž. Tedy prozradil by některé věci, nutné pro popis celého problému…

Pokud o tom tehdy tedy neinformoval, proč nyní kritizuje skutečnost, že polské úřady už tedy nenahlásily to maso do evropského varovného systému.

Jde o to, proč před ním nevarovaly aspoň nyní, po zveřejnění celé reportáže. Přece mi nechcete tvrdit, že bylo v pořádku?

Ne, to nechci. Ale pokud je pravdou celý ten příběh, který nám nyní TVN předkládá, že maso bylo opravdu nebezpečné, pak mi není jasné, proč to novinář rovnou nenahlásil už v listopadu úřadům, veterinářům.

To je ale opravdu hra na schovávanou a slovíčkaření.

…buď podcenil to riziko, nebo byla ta fakta jiná.

Jsou tam nejasnosti a nedorazy

Znovu opakuji: novináři přece chtěli důkladně popsat celý systém, pak to v lednu zveřejnili a varovali před potenciálně nebezpečným masem. A vy se nyní tváříte, že o nic nejde. Třebaže maso z listopadu mohlo být stejně závadné jako to stažené.

Já se tím případem zabývám už dlouho, doslova jím žiju, proto se taky snažím velmi pečlivě zkoumat všechny jeho detaily. Sleduji fakta, důkazy atd. Na základě toho prostě nesouhlasím s některými informacemi, které nám TVN předkládá. Je tam řada nejasností, věcí, které nesedí atd.

Ale to už je minulost. Celý ten příběh už žije vlastním životem, hned se to spojilo se zkaženým masem, se zdechlinami atd. Já se vám prostě snažím popsat klíčové věci, na které jsme novináře už od počátku upozorňovali. A odmítám jejich tvrzení, že se snažíme celou aféru zamést pod koberec.

Co tedy konkrétně děláte?

Pracujeme velmi intenzívně s veterináři a chceme systémově zabránit tomu, aby se něco podobného opakovalo. Prostě už nebude možné v noci, bez dozoru veterináře porážet krávy. Zavádíme v tomto směru řadu konkrétních opatření.

Takže souhlasíte, že v systému polské kontroly kvality potravin je třeba něco změnit?

Ano, jsou tam věci, které musíme zlepšit. My ale fungujeme i v evropském systému kontroly kvality potravin, Polsko už mnohokrát prošlo unijními audity s velmi dobrými výsledky. I přesto analýza toho případu - stejně jako pravděpodobně i německého nebo francouzského - ukazuje, že jsou věci, které musíme doladit.

