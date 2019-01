Skrytá kamera na polských jatkách: maso tam tajně vyráběli i z těžce nemocných krav

Polský investigativní novinář se nechal zaměstnat na jatkách. Během třech týdnů se mu podařilo natočit znepokojivé záběry z fungování masného průmyslu v zemi, která patří mezi největší producenty potravin v EU. Evidentně nemocné a umírající krávy jsou na snímcích pomocí lan dotaženy z nákladních vozů na porážku. Sám novinář se v sobotu vysílané reportáži svěřil s tím, že musel zpracovávat maso, které podle něj smrdělo hnilobou.

O praktikách informoval investigativní novinář Patryk Szczepaniak, který se nechal během loňského roku na tři týdny zaměstnat na jatkách v Mazovském vojvodství nedaleko Varšavy. O reportáži informoval britský list The Guardian.

Sám Szczepaniak se zúčastnil třech nočních směn, během kterých podle něj zaměstnanci porazili minimálně 28 krav, které byly tak nemocné, že se ani neudržely na nohou.

Podle novináře nebyl na místě během nočních směn přítomný žádný z veterinářů, kteří jinak musí na porážku zvířat dohlížet. Krávy se z nákladních vozů táhly na porážku pomocí provazů, které pracovníci uvazovali kolem jejich rohů a nohou.

Veterináře viděl Szczepaniak pouze ráno, když se zabývali papírováním. Podle platných nařízení ovšem musí odborník zvířata zkontrolovat, být přítomný porážce i následnému zpracovávání masa.

Potvrzení o tom, že je maso nezávadné a vhodné pro lidi, vyplňovali na jatkách sami pracovníci. "Můj nadřízený mi řekl, abych označil maso jako zdravé a odřezal ošklivé částí. Bylo to hrozné, věřte mi. Ten pach hnijícího masa vás nutí zvracet," popsal novinář. Mezi jeho povinnosti patřilo odřezávat nádory či proleželé kusy masa, podle kterých bylo možní poznat, že zvířata několik dní nestála na nohou.

Po emisji reportażu @SUPERWIZJER_TVN #ChoreBydloKupie dostajemy informacje z całej Polski o podobnych, czy nawet gorszych przypadkach ubojni. To nie jest sprawa jednej rzeźni na Mazowszu. To jest ogólnopolski problem. @MRiRW_GOV_PL https://t.co/3QnxtaDScr — Patryk Szczepaniak (@szczepaniak_p) January 27, 2019

Polsko patří mezi největší vývozce masa v celé Evropské unii. Podle odhadů šlo v roce 2017 na export 415 tisíc tun hovězího. Velkým odběratelem je například Velká Británie, maso ovšem putuje i do Česka. Záběry v Británii vyvolaly debatu o kvalitě potravin.

Poté, co maso obdrží veterinární certifikaci na jatkách, je rovnou bez jakékoliv další kontroly odesláno odběratelům, další testy se nedělají ani při exportu, který představuje 80 procent polské produkce.

"Pokud existuje nějaký důkaz o tom, že toto maso opustilo Polsko, pak to může být důvod k vydání varování pro celou Evropu. To by zahrnovalo informovaní příslušných dohledových úřadů ale potenciálně i policie v jednotlivých státech Evropy," řekl Guardianu k nahrávce profesor Chris Elliot z Královské univerzity v Belfastu a zakladatel institutu Mezinárodní kvalita potravin.

Měsíc poté, co novinář skončil svou práci ve výrobě, rozhodl se budovu jatek opět natáčet, alespoň zvenčí. Zaznamenal tak další nákladní vozy přivážející nemocné krávy, vždy během noci.

Na závěr své reportáže konfrontoval Szczepaniak vedení podniku i veterináře, který zde pracuje. Obě strany však odmítly jakékoliv pochybení.

Nejde přitom o první případ, kdy byl některý z polských masozávodů obviněn z porážky nemocných zvířat. V prosinci polský soud poslal majitele jatek nedaleko Lodže dokonce za stejný prohřešek za mříže, trest však zatím nenastoupil, jelikož se odvolal. Další podobný případ řeší úřady ve východním Polsku.

Podobné obcházení zákona a veterinárních nařízení se přitom podle Guardianu pro firmy velmi výnosné. Nemocný dobytek totiž stojí pětkrát až šestkrát méně než ten zdravý.