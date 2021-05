Bitcoin jako král, ethereum a dogecoin hned v závěsu. Experti odhadli vývoj kryptoměn

Dolů a zase nahoru. Tak to v posledních týdnech vypadá s cenou bitcoinu. Momentálně je tato kryptoměna na hodnotě kolem 40 tisíc dolarů, v přepočtu asi 840 tisíc korun za kus. Zítra může být zase vše jinak. On-line deník Aktuálně.cz proto oslovil investiční experty s dotazem, jak může blízká budoucnost bitcoinu vypadat a jak jsou na tom konkurenční kryptoměny.

Minulý týden se bitcoin výrazně propadl na 30 tisíc dolarů (v přepočtu asi 630 tisíc korun), což byl oproti dubnovému maximu pokles o polovinu.

Nejznámější kryptoměnu světa následně podpořili někteří její skalní příznivci, jako je zakladatelka investiční společnosti Ark Invest Cathie Woodová a šéf automobilky Tesla Elon Musk. Na nákup bitcoinů se vrhla také část spekulantů, kteří sledují čistě křivky na grafech a podle nich obchodují.

O cenový propad se postaraly kroky úřadů v některých zemích, které chtějí transakce s kryptoměnami omezit. Nejnověji své plány oznámila Čína. Vliv ale má i to, že část lidí kupuje bitcoiny za vypůjčené peníze. Při výraznějším cenovém propadu jsou pak nuceni bitcoiny prodávat, aby tím dorovnali finanční krytí.

Bitcoin ovšem nezažívá propad jako jediný, kolísají i ceny dalších kryptoměn. Jak vidí jejich budoucnost čeští ekonomové oslovení Aktuálně.cz a má smysl do nich investovat?

"Nejen bitcoin, ale celé krypto odvětví zažívá v posledních týdnech extrémně kolísavé období. Na propady o více než 10 až 15 procent v rámci jednoho dne, které často připadaly na víkend, si snad již celá krypto komunita musela zvyknout. Avšak často byly doprovázeny následným růstem," říká Tomáš Daňhel, analytik Saxo Bank.

"Z pohledu tradera tedy jde o období plné příležitostí, v očích dlouhodobého investora se samozřejmě nejedná o nic příjemného. Nicméně výrazné poklesy mohou nabídnout zajímavé úrovně pro vstup na trh," domnívá se.

Martin Stránský, ředitel české společnosti Bitstock.com, odhaduje, že cena bitcoinu ještě letos poroste. "V posledních dnech v podstatě reagoval na výroky jediného člověka - Elona Muska, že nebude přijímat platby v bitcoinech. Jelikož se ale ani jeho Tesla bitcoinů nezbavila, nemyslím si, že jde o nějaké jeho tažení proti kryptoměnám, ale o součást jeho úsilí získat environmentální dotace. Očekávám proto, že se bitcoin poměrně rychle vrátí nad hranici 50 tisíc dolarů a výhledově by se mohl přiblížit rekordním hodnotám nad 60 tisíc dolarů," říká Stránský.

Bitcoin belivers mne tu pořád vyzývají, ať si toho o kryptoměnách víc nastuduji, tak v tom pokračuji:). Spotřeba energie na výrobu bitcoinu odpovídá 50% spotřeby V. Británie a uhlíková stopa ECB je 40000x menší, než bitcoinu. Je to skvělý vynález....https://t.co/TPQjxWtWnS — Ivan Pilip (@ivan_pilip) May 21, 2021

Podobný názor má Olívia Lacenová, hlavní analytička firmy TopForex. "Tweety Elona Muska umí zamávat trhem, ale vzhledem k tomu, že se kryptoměny čím dál více dostávají do platebních systémů a vlastní digitální měnu plánují i velké finanční společnosti, je pravděpodobné, že cena bitcoinu i dalších kryptoměn může jít ještě výrazně nahoru," odhaduje Lacenová.

Skeptičtější je ovšem Tomáš Pfeiler ze společnosti Cyrrus. "Kurz nejznámější virtuální mince letos předvedl meteorický vzestup, a proto je v současnosti zralý na pokles. Vyzdvihnutí nepříznivých ekologických aspektů bitcoinu může být v dnešní době zcela zásadní. Mladší investoři, kteří patří mezi velké podporovatele kryptoměn, kladou značný důraz na udržitelnost. Pokud převládne názor o devastujících účincích těžby na životní prostředí, může to otřást celou investiční tezí pro bitcoin," míní analytik.

Těžba kryptoměn spotřebovává obrovské množství energie. Jak nedávno uvedl server BBC, bitcoin spotřebuje za rok asi dvakrát více elektřiny než Česko.

Pfeiler navíc připomíná, že mezi nejčastěji vyzdvihované výhody bitcoinu patří právě nízká míra regulace. A více restrikcí, které již řada zemí avizovala, proto může mít na celý ekosystém kryptoměn neblahý dopad.

Ethereum, dogecoin a další

Bitcoinu ovšem šlapou na paty konkurenční měny. "Dominance bitcoinu na kryptoměnovém trhu slábne. Jeho tržní kapitalizace je již menší než součet tržních kapitalizací všech ostatních kryptoměn. Mnozí investoři začínají preferovat alternativní kryptoměny, které jsou mnohdy technologicky vyspělejší a stále výrazně levnější než bitcoin," vysvětluje ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Podle něj navíc jiné kryptoměny mohou už celkem v klidu kráčet po "pracně vyšlapané cestě". Již nebudou muset jako bitcoin přesvědčovat investiční svět, že myšlenka kryptoměn je smysluplná a vyplatí se do ní investovat. "Vyšší výnosy, ale i rizika můžou tedy přinášet sázky na zajímavé alternativy, které se teprve chtějí propracovat na výsluní. Bude zajímavé sledovat, jestli se jim někdy v budoucnu podaří sesadit bitcoin z pomyslného trůnu," doplňuje Křeček.

Jednou z kryptoměn, o kterých se v současnosti hodně mluví, je ethereum. Důvodem je možná i to, že Evropská investiční banka informovala o emisi dluhopisů, které budou registrovány a distribuovány v této blockchainové síti.

"Ethereum zaznamenalo v posledním roce ještě strmější nárůst než bitcoin. Někteří investoři mu dávají přednost, protože jeho jednotka je opticky méně drahá než bitcoin. Díky nižšímu cenovému základu i modernějšímu řešení blockchainu má podle mě ještě větší potenciál a jeho cena může dál růst, během několika týdnů klidně až k 10 tisícům dolarů," odhaduje dále Stránský.

Zájem rapidně roste i o virtuální měnu zvanou dogecoin. Ta za poslední půlrok zažila růst hodnoty o tisíce procent a jen za poslední měsíc zdražila o 350 procent. Zároveň ovšem podle expertů představuje v porovnání s bitcoinem nebo ethereem největší riziko ztráty hodnoty.

"Dogecoin je teď velmi známý. A to i navzdory tomu, že většina lidí neví, jak se správně vyslovuje. Nicméně tweety Elona Muska vynášející tuto měnu do nebes obletěly téměř celý svět. A odráží se to i na její valuaci (ocenění) - pro představu dogecoin má obdobnou valuaci jako globální banky Credit Suisse a Barclays dohromady, případně jako automobilka BMW," říká Tomáš Daňhel ze Saxo Bank.

Zájem investorů roste také o smartcoiny cardano, polkadot nebo solana. Ty mají oproti ethereu výhodu v tom, že mají nižší transakční poplatky. "Nárůst vybraných kryptoměn lze letos měřit ve stovkách a v některých případech i v tisících procent. Investor se však musí připravit i na to, že na trhu dojde k výraznému ochlazení, což je zcela přirozené a málokteré odvětví se tomuto fenoménu vyhne," varuje Daňhel.

Stále okrajová záležitost

Stránský z Bitstock.com ale obchodu s kryptoměnami věří. "Jen v Česku za letošek očekáváme jeho ztrojnásobení v porovnání s loňskem. S rostoucí hodnotou kryptoměn roste i zájem hackerů a jejich krádeže, proto budou uživatelé vyhledávat prověřené a dobře zabezpečené aplikace pro obchodování. Tyto aplikace zároveň musí být uživatelsky přívětivé, všestranné a samozřejmě mobilní. Měly by také umět reagovat na velkou volatilitu kurzu kryptoměn," vysvětluje.

Michal Valentík, člen investičního výboru společnosti Broker Trust, doplňuje, že kryptoměny jsou relativně mladou třídou aktiv, u které je téměř nemožné stanovit vnitřní hodnotu, a tedy zjistit, zdali je dané aktivum podhodnocené (hodilo by se levně nakoupit), nebo nadhodnocené (bylo by vhodné draze prodat).

"Rozumný investor bere kryptoměny jako okrajovou záležitost, ve které má zainvestováno maximálně tolik peněz, o kolik je ochoten přijít. A zdali je nyní okamžik k prodeji, je spíše na samostatném rozhodnutí každého jednotlivého investora, zdali je ochoten akceptovat svou současnou ztrátu či zisk," dodává Valentík.