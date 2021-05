Muskovy nálady děsí bitcoinery. Po dalších slovech šéfa Tesly přišly hluboké výkyvy

Nejznámější kryptoměna bitcoin v pondělí při obchodování v Asii klesla až na nejnižší hodnotu za tři měsíce, následně začala opět drražovat. Investoři prodávají kryptoměny v reakci na nedělní tweet šéfa Tesly Elona Muska, který může naznačovat, že automobilka zvažuje prodej svých bitcoinů. Následně to však Musk vyvrátil.

Při asijském obchodování bitcoin klesl až na 42 185 dolarů (téměř 885 000 Kč), nejníže od 8. února, a ztrácel tak devět procent. Další z měn ether klesala o osm procent a dogecoin o téměř sedm procent. Bitcoin se následně stabilizoval v reakci na Muskovo sdělení, že Tesla své bitcoiny neprodala. Cena vystoupila nad 44 000 dolarů.

Musk v minulosti podpořil trh s kryptoměnami svým nadšením pro tato aktiva. Tyto zprávy zásadně pomohly bitcoinu k absolutnímu cenovému rekordu, jejž dosáhl v polovině letošního dubna, kdy se prodával za takřka 65 tisíc dolarů, v přepočtu do české měny za více než 1,4 milionu korun.

V poslední době se však zdá, že jeho nadšení pro bitcoiny opadlo, zajímá se ale o dogecoiny, jakousi parodii na bitcoiny. Jeho změny názorů začínají děsit i dlouhodobé obchodníky s kryptoměnami. V porovnání se svým maximem bitcoin do dnešního rána přišel zhruba o půl milionu korun své hodnoty.

Minulý týden Musk uvedl, že Tesla přestane přijímat bitcoiny při platbách za svá elektroauta. Jako důvod uvedl obavy o životní prostředí, protože při zpracování transakcí s těmito měnami se spotřebuje obrovské množství energie. V neděli pak naznačil, že Tesla už možná také prodala bitcoiny, které dříve koupila.

Bezmála čtrnáctiprocentní pokles, v přepočtu do české měny o zhruba 140 tisíc korun, zapříčinilo jediné slůvko, "Indeed". Musk jej použil, když v neděli odpovídal na jeden z tweetů.

V odpovědi na neověřený účet na Twitteru majitele @CryptoWhale, který uvedl, že Tesla prodala své bitcoiny, ale také, že na Muska se snesla vlna nenávisti, Musk reagoval slovem "opravdu". Není ale jasné, zda potvrdil prodej, či, že čelil nenávisti.

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Minulý týden Musk uvedl, že Tesla nebude prodávat své bitcony, kryptoměna však klesla téměř o čtvrtinu kvůli tomu, že Tesla nebude přijímat bitcoiny při platbách za své vozy.

V pondělí ráno ovšem Musk přišel s dalším zlomovým tweetem, v němž ujistil, že Tesla žádné bitcoiny neprodala. Cena kryptoměny bezprostředně vylétla na cenu více než 45 tisíc dolarů, v korunách tedy přidala přes 50 tisíc korun. "Pro kryptokomunitu znamená tento Muskův tweet určitou úlevu, přesto však nelze nevnímat, jak enormně je cena bitcoinu závislá na subjektivních názorech a rozhodnutích jedné konkrétní osoby, což není z hlediska běžného investora nijak vítaná situace," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Dogecoin také ještě plně neoživil z propadu způsobeného Muskovým prohlášením, ve kterém ho označil za švindl, i když předtím naopak výrazně cenu této kryptoměny zvýšil. Od počátku letošního roku dogecoin stoupl zhruba stonásobně. Ethereum posílilo čtyřnásobně a bitcoin o 45 procent, napsala agentura Reuters.

Minulý týden rovněž vyšlo najevo, že Tesla se uchází o začlenění do americké obdoby programu emisních povolenek. Bidenova administrativa nyní program rozšiřuje nejvýrazněji v celé jeho historii - zřízen byl za vlády George Bushe mladšího. Tesla by mohla po začlenění do něj získávat peníze od podniků z tradičních odvětví fosilních paliv, které by si musely od reprezentantů "čisté energie", potenciálně včetně právě Tesly, povolenky nakupovat.

Podle Kovandy si chce Musk svým viditelným zanevřením na bitcoin zjevně úřady naklonit. "To vysvětluje jeho názorovou otočku, kterou ve věci využívání bitcoinu v platebním styku Tesly učinil. Lze spekulovat, že pokud by v loňských prezidentských volbách v USA zvítězil Donald Trump, Musk by nyní dále hromadil bitcoiny. Trump by totiž tak masivní program na podporu ekonomiky a obnovitelných zdrojů nespustil, takže Muskovi by nestálo za to, aby na bitcoin takto zanevřel," domnívá se ekonom.