Investice do umění: Záliba trpělivých vynáší zajímavé sumy. Na co se vyplatí vsadit?

Nezávisle na trendech je vždy oceňována kvalita uměleckého díla. Ale je pravdou, že stále fungují známá jména, v Česku jsou to Kupka, Filla, Toyen, Čapek, Zrzavý a další. Cenově jednoznačně vládne avantgarda 1. poloviny 20. století, jejíž prémiová díla však již vystoupala natolik, že se jejich sbírání věnuje pouze nejužší okruh milovníků umění.

Investorsky zajímavou oblastí jsou podle Alexandry Špokové z Pro arte kvalitní díla z 60. let 20. století, s jejich nedostatkem se však zájem přesouvá i do let 70. a 80., kde lze v budoucích letech očekávat značný růst cen.