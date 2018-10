Další firmy vyrazí do boje s plasty. IKEA zakáže brčka, jinde spustí automaty na vodu

"Život na jedno použití je potřeba změnit," říká ministr životního prostředí Brabec. K tomu se zavázaly firmy Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, IKEA, Starbucks a Česká zemědělská univerzita.

Praha - Ke kampani #dostbyloplastu ministerstva životního prostředí (MŽP) se v pondělí přidalo dalších pět firem a jedna instituce. Cílem je zredukovat množství jednorázového plastového odpadu a nádobí a nabídnout alternativy. Na tiskové konferenci to řekl ministr Richard Brabec (ANO).

Dobrovolně se k tomu zavázaly firmy Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, IKEA, Starbucks a Česká zemědělská univerzita (ČZU). V červnu již dohodu podepsalo sedm společností.

Například IKEA vyřadí v českých prodejnách z prodeje brčka, tácky či kelímky, i v jejích restauracích a kavárnách jednorázové plasty zmizí. Zákazníci kaváren Starbucks již nyní dostávají slevu na nápoje připravené do vlastního hrnku. ČZU do svých prostor pořídí automaty na filtrovanou vodu, což přinese úsporu zhruba 200 000 až 300 000 půllitrových PET lahví ročně. Pro univerzitní akce a do vybraných provozoven pořídí vratné kelímky.

Kampaň #dostbyloplastu začala v březnu jednáním primárně s českými firmami, v červnu byly podepsány dohody se sedmi společnostmi. V srpnu se ke kampani připojilo první město Litoměřice a v září se uskutečnila první ekologická náplavka, tedy zavedení zálohovaných kelímků na farmářských trzích na pražské náplavce.

"Snažíme se ve spolupráci se společnostmi, které se v oblasti jednorázových plastů pohybují - jde o restauratérství, stravování, rychlé občerstvení, nákupní řetězce, kavárny - najít cestu, jak využít rostoucí společenskou poptávku po změně. Zákazníci si daleko více než před pár lety uvědomují, že s plasty v celém světě blbneme na kvadrát. Život na jedno použití je potřeba změnit," uvedl Brabec.

Dalšími kroky iniciativy má být zapojení úřadů a obcí, na konci roku vyhodnocení výsledků redukce plastů, další omezení na farmářských trzích či značení skutečně rozložitelných materiálů. MŽP zároveň podporuje návrh Evropské komise na zákaz vybraných jednorázových plastů.

"Ministerstvo čeká doslova 'odpadový' konec roku 2018. Hlavním tématem nadcházejících měsíců bude předložení nových zákonů týkajících se moderní odpadové legislativy - zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech. Řešit bude zejména stěžejní problém Česka, jakým je nutnost razantního snížení skládkování a naopak posílení recyklace," poznamenal Brabec.

MŽP také v září uskutečnilo anketu na náplavce, získalo odpovědi 591 respondentů. Podle výsledků 97 procent lidí podporuje zpoplatnění či zákaz prodeje nebo rozdávání jednorázových obalů. Dále dvě třetiny respondentů nepoužívají jednorázové tašky a jednorázové obaly na jídlo, téměř polovina lidí nekupuje jednorázové obaly na nápoje a 45 procent si nekupuje PET lahve.