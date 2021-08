Zahraniční turisté se do Česka vrací jen pomalu. Pro Číňany "přestalo existovat"

V tuzemských hotelech, penzionech a kempech se ve druhém kvartálu letošního roku ubytovalo 1,6 milionu hostů, meziročně o 51,3 procenta více. Strávili v nich 4,2 milionu nocí, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 56,1 procenta. Ve srovnání s rokem 2019, tedy dobou před pandemií koronaviru, ale stále nedosahuje ani třetiny objemu návštěv. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se od dubna do června meziročně zvýšil ve všech krajích. Nejvíce v Praze, a to o 90 procent a Karlovarském kraji, kde byl nárůst o 72 procent.

Do ubytovacích provozů ve druhém kvartálu přijelo o 47,4 procenta více domácích turistů, počet zahraničních cestovatelů se meziročně zvýšil o 79,1 procenta. Nejvíce přenocování lidé uskutečnily v hotelích, do kterých jich zavítalo 906 000, ve srovnání s loňskem o 64,1 procenta více. V penzionech se ubytovalo meziročně o 52,4 procenta více lidí, kempy navštívilo o 30,3 procenta turistů více.

Vyšší návštěvnost zaznamenala také lázeňská zařízení. Ubytovalo se v nich 93 000 lidí, o 68,7 procenta více než loni o dubna do června. Počet přenocování se v nich zvýšil o 54,1 procenta. Češi přijížděli ve druhém kvartálu do lázní častěji než cizinci, devět z deseti ubytovaných lázeňských hostů byli domácí turisté. Jejich průměrný pobyt trval deset nocí.

Nejvíce hostů přijelo do hromadných ubytovacích zařízení ve druhém čtvrtletí z Německa, statistici hlásí 57 000 příjezdů. Oproti minulému roku se jejich počet zvýšil o 14, 5 procenta. Za německými turisty se v počtu příjezdů umístili slovenští cestovatelé, kterých ČR navštívilo 53 000. Je to meziroční nárůst o 75,6 procenta. Poláci obsadili na pomyslném žebříčku návštěvnosti třetí příčku s 20 000 příjezdy. Oproti loňsku je to zvýšení o 147,3 procenta. "Počty zahraničních hostů jsou ale stále nízké, nedosahují ani desetiny příjezdů před covidovou krizí v roce 2019," uvedl ČSÚ.

Odborníci upozorňují také na znatelný pokles návštěvnosti čínských turistů. "Ve druhém čtvrtletí 2019 navštívilo Českou republiku celkem 183 878 čínských turistů. Letos jich ve druhém čtvrtletí, od dubna do června, zavítalo do ČR jen 434. Tak markantní propad nevykazuje v porovnání s předpandemickou situací žádná jiný země. Citelné jsou propady v návštěvnosti také z dalších asijských zemí, namátkou z Jižní Koreje. Ty však nejsou tak výrazné jako výpadek čínských turistů," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle kterého pokles turistů z Číny "vyráží dech".

Výpadek čínských a obecně asijských turistů podle Kovandy také představuje existenční ohrožení pro cestovní kanceláře, jež se na ně specializují. A pro ty, které jsou obecně zaměřeny na incomingovou turistiku. Loni odešlo z byznysu kolem 150 cestovních kanceláří, letos to číslo může být srovnatelné.