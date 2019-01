Hotely loni zdražovaly. Kompenzovaly tak ztrátu, kterou jim způsobuje sdílené bydlení

Provozovat hotel v Česku se vyplácí. S nárůstem počtu hostů o 5,5 procenta a počtu přenocování o 3,2 procenta za jedenáct měsíců loňského roku hoteliéři zaznamenali další rekord - Český statistický úřad v úterý zveřejnil výsledky, podle kterých do hotelů v celém Česku přijelo bezmála 13,8 milionu turistů a počet strávených nocí atakuje 33 milionů. To je nejvíce v historii.

Růst trhu podporuje sílící poptávka turistů z Asie a Blízkého východu, ale i větší zájem Čechů. Rozhodujícím způsobem tento vývoj ovšem nadále ovlivňují zahraniční turisté, kteří v uvedeném období tvořili skoro 62 procent hotelové klientely a na celkovém počtu přenocování se podíleli 64 procenty.

Rekordní měsíce z pohledu návštěvnosti nezaznamenaly všechny hotely. Průměrná obsazenost pražských hotelů podle statistiky STR, která sleduje vývoj v kategorii tří až pěti hvězd, klesla za jedenáct loňských měsíců meziročně o 1,9 procenta na 78,7 procenta. Hotely v Praze ovšem v uvedeném období zvýšily průměrnou cenu o 3,3 procenta na 90,12 eura (2307 korun). Tato kombinace je podle expertů z pohledu hotelů krok správným směrem.

"Strategie upřednostňování růstu cen před obsazeností má většinou pozitivní dopad na ziskovost hotelů, protože růst cen má minimální vliv na růst nákladů, zatímco zvýšení obsazenosti náklady naopak výrazně zvyšuje," říká Bořivoj Vokřínek, partner a vedoucí výzkumu hotelového trhu za region EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika) ve společnosti Cushman & Wakefield.

Hoteliéry trápí fenomén Airbnb

Vlastníci hotelů nyní intenzivně řeší dopady sdíleného ubytování. Pražské hotely disponují zhruba 35 tisíci pokoji. Podle expertů i samotných hoteliérů konkurenci sdíleného ubytování pociťují hlavně čtyřhvězdičkové hotely.

"Z našich předběžných analýz vyplývá, že největší konkurence je to právě pro ně. Nabízejí ubytování s omezenými službami a v cenové úrovni, která je hodně blízko tomu, co nabízí ubytování přes portály typu Airbnb, ale poslední rok hlavně přes portál Booking.com. Do nedávna se na něm zobrazily jen hotely, ale teď je tam také spousta apartmánů v centru Prahy a za přijatelné ceny," tvrdí Vokřínek.

Z tohoto důvodu pražské hotely nemohou cenu šroubovat ještě výše a přibližovat se tak cenám v oblíbených západních metropolích, jako jako je Londýn, Paříž, Řím nebo Vídeň. Ve Vídni byla průměrná cena za noc v hotelu za jedenáct měsíců loňského roku 100,08 eura (2562 korun).

Začíná období sucha

Z vývoje letošního roku má obavy ředitel pražského čtyřhvězdičkového hotelu Perla Tomáš Startl, jehož hotel za jedenáct měsíců dosáhl průměrné obsazenosti 80 procent. Podle něj stejná lůžková kapacita, kterou v Praze nabízejí hotely, se v posledních dvaceti měsících objevila v pronajímaných bytech.

"Pronajímatelé by ve slabší sezoně do dubna mohli přijít s drtivě nízkými cenami, kterým hotely nebudou moci konkurovat. Tlak na cenu bude i v dalších měsících. Nevím o žádném velkém kongresu či kulturně-společenské akci, která by mohla na týden přitáhnout desítky tisíc účastníků, aby to opravdu pražská hotelová scéna poznala a mohla nasadit vysoké ceny," říká Startl.

Obecně se však expertům vývoj v letošním roce jeví slibně. "Trend rostoucích čísel v obsazenosti i ceně za pokoj bude pokračovat. I když měsíce jako leden, únor a březen jsou jedny z nejslabších celého roku, některé hotely hlásí, že už mají více rezervací než v předchozím roce. Český a pražský trh mají výhodu, že delší dobu se neotevřel nový a velký hotel, a tato situace podporuje neustálý růst stávajících hotelů. Samozřejmě, situace na celém trhu se může rychle změnit, pokud dojde k makroekonomickým změnám, protože celý trh je závislý na zahraničních turistech, říká Jakub Stanislav, odborník na hotelový trh ze společnosti CBRE.