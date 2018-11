V Číně otevřeli luxusní hotel v lomu. Výtahem pojedete až 88 metrů pod zem

před 3 hodinami

V Šanghaji vznikl luxusní hotel v opuštěném lomu. Nechybí mu ani uměle vytvořený vodopád | Video: Reuters

Celých jedenáct let trvalo Číňanům, než postavili neobvyklý hotel - vyrostl do hloubky místo do výšky. Jednu stranu nové osmnáctipatrové stavby v Šanghaji totiž tvoří stěna lomu. Hotel s názvem InterContinental Shanghai Wonderland se v úterý otevřel prvním návštěvníkům.

Luxusní hotel stojí v opuštěném lomu asi 50 kilometrů od centra Šanghaje a rozkládá se na ploše, kterou by zabralo přibližně pět fotbalových hřišť. Návštěvníci pojedou výtahem nečekaně dolů, a to do hloubky až 88 metrů. Celkem šestnáct pater se nachází pod úrovní země. Pohled na hotel vystavěný v lomu. Foto: Atkins Hosté ale ani tak o výhled nepřijdou - z oken uvidí samotný zatopený lom nebo vodopád. Výjimku tvoří dvě nejnižší patra, nacházející se pod vodou. V nich lze zase navštívit podvodní restauraci. Stavba hotelu začala v roce 2006 a měla být dokončena už v roce 2014. Zpoždění stavitelé přičítají technickým obtížím. Největším problémem byl přesun materiálu dolů do lomu, čemuž stroje, obvykle přizpůsobené opačnému směru, nevyhovovaly. "Byl to boj s gravitací," uvedl pro singapurský server Asia One hlavní inženýr projektu Čchen Sia-siang. Inženýři při překonávání těchto problémů přišli na 39 nových technických řešení, která si už nechali patentovat. Pětihvězdičkové podzemí Hosté si mohou vybrat z 337 pokojů ve třech kategoriích. Noc v tom nejméně luxusním stojí v přepočtu více než 11 tisíc korun. Cena za noc v nejdražším pokoji o rozloze až 80 metrů čtverečních, který nabízí i výhled na vodopád, se vyšplhá téměř ke 33 tisícům korun. Lom byl uměle naplněn vodou, aby tvořil jezero. | Foto: Atkins V pětihvězdičkovém hotelu nechybí ani konferenční místnost pro tisíc lidí, zábavní park s komiksovou tematikou nebo několik instruktorů nabízejících extrémní sporty. Ať už jde o lekce lezení po skalách, nebo bungee jumping. Podle informací německého listu Spiegel bude hotel energeticky soběstačný. Na běžný denní provoz využije sluneční a geotermální energii. Vizualizace stavby nového čínského hotelu. Foto: Atkins S návrhem stavby uspěl před lety Martin Jochman, britský architekt stojící za budovami v Dubaji, Bristolu nebo Rusku. Celková stavba hotelu spolu s vybavením interiéru vyšla v přepočtu na 3,2 miliardy korun. Poslední svého druhu? Neobvyklý hotel může být jednou z posledních extravagantních budov, které v Číně vznikly za vlády prezidenta Si Ťin-pchinga. Vláda totiž v únoru 2016 přijala výnos, podle kterého nesmí vznikat "zvláštní architektura, která není ekonomická, funkční, esteticky povznášející nebo šetrná k životnímu prostředí", cituje list The Economist. Podle nově zavedených pravidel musí budovy také nést znaky čínské kultury a naopak nesmí vyzvedávat znaky jiných kultur. Na nový hotel v lomu se toto pravidlo nevztahuje, protože jeho stavba začala dávno před vydáním vládního výnosu. Jinak by vůbec nemusel vzniknout. VIDEO: Mezi Čínou, Hongkongem a Macaem byl otevřen nejdelší nadmořský most na světě. Čína otevřela nejdelší most na světě. Stavba je unikát svého druhu, ale trápí ekology | Video: Reuters | 00:50