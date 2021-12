Hlad po vánočních brigádnících žene mzdy nahoru. Odměny zvýšila Česká pošta i Amazon

Firmy se před Vánocemi tradičně perou o brigádníky, letos jich je ovšem podle personalistů opět akutní nedostatek. Zaměstnavatelé tak musí navyšovat mzdy, například Česká pošta loni nabízela brigádníkům maximálně 160 korun, letos u některých pozic platí 180 korun. Odměny zvedli také v dobrovízském skladu e-shopu Amazon, který brigádníků tradičně poptává stovky až tisíce.

O brigádníky je podle některých personalistů nouze hlavně kvůli nízké nezaměstnanosti. "Firmy lákají brigádníky různými způsoby. Některé zvýšily mzdu, jiné se snaží být flexibilní ve směnách, aby mohly přijímat například i matky na rodičovské dovolené," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz Martin Jánský z personální společnosti Randstad.

"Vánoce jsou vrchol doručovací sezony, proto Česká pošta každoročně na podzim spouští náborovou kampaň pro předvánoční období. Přes rok, kdy se objemy zásilek nepohybují na takové úrovni, by nebylo ekonomické zaměstnávat tolik pracovníků. Proto na předvánoční provoz najímáme krátkodobé posily. Podobně jako loni letos poptáváme 5000 lidí," popsal pro Aktuálně.cz mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pošta se sezonními pracovníky uzavírá zkrácené úvazky, na výpomoc chodí několik hodin nebo dnů v týdnu. Letos zvýšila hodinovou mzdu pro brigádníky u některých pozic na 180 korun za hodinu, loni byla maximální částka za hodinu 160 korun.

Nábor brigádníků pro předvánoční špičku každoročně spouští také e-shop Amazon. Pomocné síly má podle mluvčí Miroslavy Jozové letos dostatek. Firma v tomto roce navyšovala mzdy všem pracovníkům. Na vstupní pozici si tak letos lidé přijdou na 182 korun za hodinu, pro vedoucí týmů jde o 225 korun na hodinu.

Podle Kristýny Králové z personální společnosti Hays se letos mzdy pro brigádníky zvedly hlavně v potravinářských řetězcích, pohybují se od 140 do 170 korun za hodinu. "V ostatních odvětvích maloobchodu se pohybují mezi 120 až 140 korunami za hodinu. Pozice v administrativě nebo v účetnictví se ve velké míře nevypisují a mzdově se proto drží na stejné úrovni jako v předchozích letech, například u recepční do 160 korun," uvedla Králová.

Podle Jánského ze společnosti Randstad shání sezonní pracovníky právě hlavně v maloobchodě, dále také v logistice a e-commerce.

"Letos jsme zaznamenali největší poptávku po profesích, které souvisejí s provozem e-shopů - skladníky a pracovníky do logistiky. Mezi nejžádanějšími dále figurují dělnické a pomocné profese a prodavači. Výrazné zvyšování mezd v těchto profesích v souvislosti s předvánoční prodejní špičkou ale neevidujeme," doplnil k tomu Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Předvánoční nápor komplikuje covid

Králová doplnila, že poptávka po vánočních brigádnících v letošním roce není v porovnání s předchozími lety výrazně vysoká. Podnikům ale podle ní komplikuje situaci koronavirová pandemie, kvůli které se řada kmenových zaměstnanců ocitá v karanténě.

Její slova potvrzuje mluvčí přepravní společnosti Zásilkovna Kamil Chalupa. "I přes všechna přijatá epidemická opatření bojujeme s onemocněním zaměstnanců i brigádníků, kvůli kterému musí být v povinné karanténě," řekl.

"Počet brigádníků jsme naplánovali dostatečně. Covid je ale nepředvídatelný a o nemoci nebo karanténě se většinou dozvídáme v den nástupu, musíme tak reagovat velmi rychle," doplnil s tím, že firma musí řešit až desítky chybějících pracovníků například včetně řidičů.

Zásilkovna se na vánoční sezonu připravuje od léta a v současné době hledá hlavně brigádníky do dep na třídění zásilek. Celkem nabrala asi 600 lidí. Mzdy pro brigádníky nezveřejňuje, sazby ale každoročně navyšuje minimálně o inflaci.

Už od letních měsíců se na předvánoční nápor chystá také e-shop Mall.cz. Pracovní sílu shání tradičně hlavně do skladů, především do distribučního centra v Jirnech u Prahy, které funguje 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

"Zaměstnance do našeho logistického centra nabíráme stále. Oproti předchozím rokům se ale zaměřujeme především na lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti ze skladů, a jsou tak schopni se velmi rychle zapojit do jednotlivých týmů. Ty posilujeme o kmenové zaměstnance na hlavní pracovní poměr a nábor brigádníků zde zatím ani neplánujeme," sdělila mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková. Firma ale podle ní poptává desítky brigádníků na pozici operátora do zákaznických center.