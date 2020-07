Foto: Šneci všude kam se jen podíváš. Tak vypadá unikátní pohled do hlemýždí farmy

V Dolních Chabrech leží farma Love Snails, kde už dvacet let Roman Khusnutdinov chová šneky. Denně o ně pečuje, sám je také sbírá a dvě třetiny z nich vyváží do zahraničí, hlavně do Belgie, Francie a jižní Evropy. Na podzim zamíří čtyři tuny hlemýžďů také do Ruska, což se žádnému českému chovateli před ním nepodařilo. Složitý proces vyjednávání popostrčil šéf Kremlu Vladimir Putin.