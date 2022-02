Vraťme superhrubou mzdu i EET a vyhoďme úředníky. Experti radí, kde najít 80 miliard

Ekonom Dominik Stroukal - nešetřeme na důchodech a vzdělávání

1. Poraďte vládě, kde ušetřit 80 miliard.

Vláda může okamžitě přestat podporovat investiční produkty, to znamená stavební spoření, odpočet hypoték ze základu daně či penzijní připojištění. Bohužel to kabinet nemůže udělat zpětně, a v prvním roce by to tedy tedy nebyla tak velká částka. Čím dřív se s tím ale začne, tím lépe.

Dají se také omezit zločiny bez oběti, jako je třeba držení marihuany, a současně s tím snížit počet policistů, kteří by touhle zbytečnou prací nemuseli ztrácet čas a mohli by se věnovat něčemu produktivnímu. Spolu s avizovaným zrušením slevy z jízdného a zmrazením platů ve veřejné sféře se začínáme cílové částce 80 miliard blížit, ale ne letos.

2. Na čem by stát naopak za žádných okolností šetřit neměl?

Ekonomové rádi říkají, že by se nemělo šetřit na investicích, ale pod to se schová všechno. Zkusím tedy odpovědět bez takových zaklínadel. Rozhodně by stát neměl šetřit na důchodech. Ty jsou už dnes mizerné a jejich snižování by byla tragédie. Určitě je nutné udělat důchodovou reformu, ale to už je zase zaklínadlo bez pořádného obsahu. Šetřit na těch nejzranitelnějších je ale hloupost.

Pokud to stát myslí vážně se vzděláváním, neměl by šetřit ve školství. Pokud by chtěl, tak může, ale poté ať systematicky předá většinu sektoru do soukromých rukou. Je ale nesmysl chtít hrát ve vzdělávání klíčovou roli a šetřit na něm.