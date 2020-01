Europoslanci podpořili zavedení jednotné nabíječky. Chtějí omezit elektronický odpad

Evropští poslanci vyzvali k přijetí normy, která by stanovila podmínky povinného zavedení jednotných nabíječek pro telefony a další mobilní elektroniku. Plán již minulý týden kritizovala firma Apple, podle níž může brzdit inovace a vadit spotřebitelům.

Evropská komise by podle ve čtvrtek přijatého usnesení měla do půl roku přijít s návrhem, jehož hlavním cílem má být snížení objemu elektronického odpadu.

Jednotnou nabíječku by podle rezoluce schválené výraznou většinou europoslanců měli výrobci prodávat pro mobilní telefony, tablety, čtečky i další přístroje. Komise by zároveň měla zajistit, aby si lidé nemuseli kupovat novou nabíječku s každým novým elektronickým zařízením a aby výrobci neprodávali své produkty rovnou s nabíječkami. Toto opatření by však nemělo vést ke zvýšení cen elektroniky, požadují poslanci v usnesení.

"Reagujeme na situaci, kdy se výrobci telefonů i přes opakované deklarace nejsou schopni dohodnout dobrovolně, nenaplněných memorand jsme již viděli dost, teď je třeba přejít k legislativnímu opatření," komentovala usnesení česká místopředsedkyně europarlamentu Dita Charanzová, která je členkou výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitele.

Podle odhadů evropských úřadů vyprodukuje každý Evropan téměř 17 kilogramů elektronického odpadu ročně. Celkem se v EU každý rok vyhodí 12,3 milionu tun elektroniky, z čehož samotné nabíječky tvoří asi 50 tisíc tun.

EK už v roce 2009 podepsala s výrobci elektroniky dobrovolné memorandum o univerzální nabíječce, tehdejší očekávání, že krok povede ke sjednocení výrobků, se ale nenaplnila.

Unijní exekutiva ve svém pracovním plánu na letošní rok počítá s tím, že návrh nové normy předloží ve druhé polovině roku.

Firma Apple, na jejíž podnikání by měla nová regule značný dopad, uvedla, že sjednocení nabíječek potlačí inovace a poškodí zákazníky i celou ekonomiku. Americká společnost by na novinku doplatila více než jiné firmy, protože iPhony a většina produktů firmy používají kabel s konektorem Lightning, zatímco přístroje s Androidem od různých společností obvykle mají konektor USB-C.