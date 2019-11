Apple, Facebook a nyní i Google vstupují do bankovnictví. Firmám jde o data klientů

Internetový gigant Google ze skupiny Alphabet plánuje v příštím roce začít nabízet osobní běžné účty ve spolupráci s bankou Citigroup a malou družstevní záložnou na Standfordské univerzitě. Napsal to list The Wall Street Journal. Projekt má předběžný název Cache a Google by se tak stal další velkou firmou ze Silicon Valley, která by vstoupila do oblasti osobních financí.

Velké technologické firmy vidí ve finančních službách možnost, jak se dostat blíže k uživatelům a získat cenná data. Vlastní kreditní kartu letos v létě představil Apple. Amazon jedná s bankami o nabídce běžných účtů a Facebook pracuje na vlastní digitální měně. "Náš přístup bude hluboké partnerství s bankami a finančním systémem," řekl v rozhovoru s WSJ manažer a viceprezident pro platby Googlu Caesar Sengupta. "Může to být o něco delší cesta, ale udržitelnější," dodal. Upozornil tak na často problémová spojení mezi bankami a technologickými společnostmi. Apple pozlobil svého partnera pro kreditní karty Goldman Sachs Group, když v reklamách tvrdil, že karty jsou vytvořené Applem, a ne bankou. Projekt kryptoměny Facebooku se dostal do potíží poté, co z něj odstoupily některé velké finanční firmy. Související Při nákupu vytáhne hotovost jen 15 procent Čechů. In je platba mobilem i hodinkami Běžné účty jsou produkty označované za komoditizované, tedy takové, které jsou relativně nerozeznatelné od stejných nabídek nabízených konkurencí a lidé je často nemění. Obsahují však cenné informace, včetně toho, kolik peněz lidé vydělávají, kde nakupují a jaké účty platí. Google však bude muset nejprve přesvědčit veřejnost, která je stále více znepokojena tím, jak technologické firmy využívají osobní údaje, že mu může důvěřovat. Sengupta uvedl, že Google chce nabízet spotřebitelům, bankám a obchodníkům v rámci své služby výhodné nabídky jako věrnostní programy, ale nebude prodávat finanční údaje uživatelů. Společnost má již platební aplikaci Google Pay. Platební služba je velmi populární v některých zemích, jako je Indie, kde je využívána k platbám za téměř vše, od potravin po jízdy Uberem. Podle odhadů firmy Juniper Research by Google Pay mohla mít v příštím roce po celém světě 100 milionů uživatelů, loni jich měla 39 milionů. Konkurenční aplikace Apple Pay měla loni zhruba 140 milionů uživatelů, napsala agentura Reuters.