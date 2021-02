Envision: V eGovernmentu už není vzorem jen Estonsko, roli počítačů přebírají mobily

Koronavirová krize v Česku ukázala na nutnost digitální transformace, a to i ve sféře veřejných služeb. Václav Koudele ze společnosti Microsoft považuje právě digitalizaci za pozitivní dopad pandemie a věří, že za rok už bude řeč třeba o zavádění distančních soudních jednání. Koudele to řekl na konferenci Envision Forum 2020, kde o tématu hovořil mimo jiné i s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem.

Architekt strategických řešení pro veřejnou správu ze společnosti Microsoft Václav Koudele při debatě o českém eGovernmentu, tedy elektronizaci veřejné správy, ocenil například provedení Portálu občana, který ministerstvo vnitra spustilo v polovině roku 2018 a na němž je možné elektronicky vyřídit některé úřední záležitosti. Portál umožňuje například podání daňového přiznání nebo generování výpisů z rejstříku trestů či katastru nemovitostí nebo z bodového hodnocení řidiče.

Podle Václava Koudeleho webové stránky fungují přesně tak, jak by dneska moderní systémy měly vypadat. "Nestane se vám, že by na Portálu občana byla celý víkend hláška ‘Omlouvám se, odstávka, aktualizujeme systém‘," uvedl manažer z firmy Microsoft, která s vytvořením tohoto projektu pomáhala.

Envision Forum 2020 Celý záznam debaty a další obsah z konference je k dispozici zdarma na www.envisionforum.cz

Václav Koudele o fungování digitálního úřadu mluvil na on-line fóru, které Microsoft uspořádal spolu s poradenskou společností Accenture. Cílem dvoudenní konference, která proběhla na konci loňského listopadu a sestávala ze dvou částí, bylo představit současné digitální trendy i vize budoucího vývoje.

Diskuse o digitalizaci veřejné správy spadala do druhé části programu moderované Filipem Horkým. Tento program se skládal z celkem čtyř bloků - kromě digitální transformace v oblasti státní správy se věnoval tomuto tématu i v odvětví výroby, maloobchodu a nakonec finančních služeb.

V těchto dalších třech blocích vystoupili Michal Horáček a Nikola Pleska z Microsoftu, Stanislav Kučera a Martin Šrůma z Accenture, australský finančník a futurolog Brett King, ředitel finančních služeb z Microsoftu pro střední a východní Evropu Tamas Josvai a výkonný ředitel a vedoucí oddělení pojišťovnictví ze společnosti Accenture Polsko Lukasz Marczyk. Celý záznam konference najdete v odkazu výše.

Dzurilla: Řešením je zlevnění digitálních úkonů

O digitalizaci státu hovořil Václav Koudele s předsedou Pirátů Bartošem, vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou a ředitelem odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Romanem Vrbou. Bartoš poznamenal, že klíčové je přimět občany, aby digitální služby státu využívali. "A pochopili, že v digitálním světě se ty věci dějí úplně stejně jako v reálu akorát bez papíru a razítka," řekl. Uživatel podle něj potřebuje důvod, proč - například nějakou aplikaci - využívat.

Vladimír Dzurilla k tomu doplnil, že by se stát také mohl vydat podobnou cestou jako banky. "Digitální úkony by byly levnější tak, jak to popisuje Zákon o právu na digitální služby, a naopak práce na pobočce bude dražší. To je hodně trend i v zahraničí," uvedl.

Právě k inspiraci ze zahraničí experti debatu také stočili. Například podle Ivana Bartoše to není Estonsko, kdo je v oblasti digitalizace státní správy tím největším vzorem. Tato země je přitom v tomto směru považována za světového lídra, Bartoš však nad Estonsko vyzdvihl například Velkou Británii.

Šéf Pirátů se také domnívá, že lidé v budoucnu přestanou tolik využívat počítače a zvyknou si většinu věcí řešit z chytrých telefonů. Takový trend podle něj lze už teď pozorovat třeba v Albánii.

"Tak, jak jsme zvyklí řešit internetové bankovnictví, nakupovat nebo si objednávat jídlo přes telefon, tak takto by měl fungovat eGovernment v budoucnosti, protože už si asi nikdo nebude sedat ke stolnímu počítači. Vy tu věc chcete řešit v tramvaji, nebo když někde čekáte a tak dále. Tímto směrem bychom se měli dívat a tomu přizpůsobovat řešení," myslí si Ivan Bartoš.

Koudele věří, že se v blízké budoucnosti už budeme moci v Česku bavit také například o zavedení distančního soudního jednání. Digitalizaci považuje za pozitivní dopad této doby. "Ve veřejné správě byl pravděpodobně potřeba takovýto impulz a já si myslím, že další velký zlom nastane na začátku nebo v průběhu začátku příštího roku (v roce 2021 - pozn. red.) díky elektronickým identitám bankovních klientů," míní Václav Koudele.

Také podle Vrby došlo v pandemii k růstovému trendu ve využívání eGovernmentu, oproti předchozím rokům je podle něj nárůst obrovský. Portál občana ale podle něj přesto stále nefunguje tak, jak by měl, návštěvnost není dostatečná. Na to upozornil v loňském roce i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), podle kterého elektronizace služeb postupovala v roce 2019 pomalu, občané neměli o službách dostatek informací a nabídka služeb byla omezená.

Digitalizace pomáhá firmám přežít i těžké časy

On-line konference Microsoftu ve spolupráci s firmou Accenture se věnovala i zavádění dalších digitálních technologií, které mohou pomoci podnikům v krizi.

"Obecně platí, že každá firma, která má flexibilní IT, je digitalizovaná a je navázaná na byznys procesy, mnohem lépe reaguje na změny. Posledních devět deset měsíců nám ukázalo, že ty změny mohou přijít naprosto neočekávaně, kdykoliv, aniž bychom je měli pod kontrolou. A právě tato možnost, že jsem schopný na změny pružně reagovat, mi pomáhá, aby moje firma přežila i takhle komplikované období," uvedl Michal Horáček z Microsoftu při debatě o digitalizaci továrny, kde představil třeba digitalizovaný dopravník nebo kontrolní věž.

Hosté on-line fóra mluvili také o tom, jak může v budoucnu vypadat nakupování. Moderní technologie například dokážou monitorovat, v jakých časech mizí jaké zboží z regálů, tedy jeho obrátkovost, a pomocí notifikace upozornit obsluhu, že je daný produkt vyprodaný a je třeba jej doplnit.

"Když se podíváme na ty největší a nejúspěšnější firmy, tak vidíme, že ony tu technologii využívají k tomu, aby si vytvořily tu nejlepší konkurenční výhodu. Například tím, že zákazníkovi nabídnou lepší zážitek, případně doplní či obohatí nějakým servisem, službou nebo podmínkami. A tím vlastně rozšiřují a rozvíjí svůj byznys, ale zároveň rozvíjí i své zaměstnance, protože oni potom pracují s novým systémem nebo s novými stroji," uvedl Martin Šrůma k tomu, proč by se obchody neměly bát zavádění nových technologií.