Dotování hypoték je špatný nápad, říkají analytici. Nemovitosti by zdražily

Dotování hypoték státem není podle analytiků dobrým ani reálně představitelným krokem. Prohloubil by se tím dluh státního rozpočtu v době jeho konsolidace a hypotéky by se přitom nestaly dostupnějšími. Dotování hypoték by způsobilo nárůst cen nemovitostí. Zároveň by šlo o krok proti měnové politice České národní banky (ČNB), která vyššími sazbami usměrňuje vysokou inflaci.

Dotované ceny hypoték by podle datového analytika platformy Datarun Petra Bartoně klesly maximálně v prvních týdnech. Cenu hypotéky podle něj určuje schopnost lidí ji splácet, a věřitel by tak ve skutečnosti naúčtoval klientovi, kolik by byl schopný zaplatit. Dodal, že propad ve stavební produkci nebyl primárně zapříčiněn drahými hypotékami, nýbrž vysokými úroky, které stavebníci musejí platit. Související Získat hypotéku má být od ledna snažší. ČNB zmírňuje pravidla pro její poskytnutí "Lidé vědí, že hypotéku si berou na 20 až 30 let, z toho teď ta dočasně vyšší úroková sazba bude trvat jen tak maximálně pět procent celkového času. Proti tomu developer může pod vysokým úrokem strávit třeba i polovinu času jeho splácení. Úroky postihují výstavbu mnohem více než poptávku, a s tím navrhovaná dotace nic nedělá," řekl Bartoň. Hypotetická podpora ze strany státu je momentálně nepředstavitelná také pro ekonoma banky Creditas Petra Dufka. Úrokové sazby na hypotékách nyní pozvolna klesají a stávají se dostupnějšími. "Situaci na trhu by to zhoršilo" "Hypotéky jsou v podstatě dotované stále a nedokážu si představit, že by se tato podpora měla ještě rozšířit. Už jen to, že lze odečíst úroky z daňového základu, znamená úsporu na dani z příjmu placené dlužníkem a současně i snižuje příjem veřejných rozpočtů. Jen proto, že stavebnictví je cyklické odvětví není důvodem, aby jeho výkyvy sanovali ostatní daňoví poplatníci," sdělil Dufek. Další zvýšení podpory vlastnického bydlení nad současné odpisy úroků ze zaplacených úvěrů by posílilo nerovnováhu na trhu s bydlením také podle ministerstva pro místní rozvoj, které to uvedlo pro Hospodářské noviny. Že by dotování hypoték vedlo k dalšímu přerozdělení bohatství od chudších k bohatším a zároveň prohloubilo dluh státního rozpočtu si myslí rovněž ekonom Komerční banky Martin Gürtler. "Je nutné připomenout, že z dlouhodobého úhlu pohledu český nemovitostní trh trpí výrazným převisem poptávky nad nabídkou, nikoliv naopak. Dotování hypoték by tuto situaci jen zhoršilo. Pokud by se tedy měla pozornost státu někam zaměřit, tak na stranu nabídky," uvedl Gürtler. Myšlenku dotovaných hypoték podporuje například Cihlářský svaz Čech a Moravy, výrobce cihel Wienerberger, či prodejce stavebnin DEK. Jejich nápad směrem k vládě zaštiťuje Hospodářská komora ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.