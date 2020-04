Dopravci postupně obnoví zrušené spoje. V červnu by se provoz mohl vrátit do normálu

Provoz vnitrostátních vlaků i autobusů by se mohl vrátit do normálu zhruba od poloviny června. Dříve přerušené linky by se měly vracet do provozu postupně společně s rozvolňováním vládních opatření. Vyplývá to z odpovědí dopravců na dotazy ČTK.

Zájem cestujících o vlaky v minulých týdnech kvůli koronaviru klesl až na desetinu běžného stavu, dopravci proto dočasně zrušili několik desítek pravidelných linek. Nyní zájem sice stoupá, ale zatím jen velmi mírně. Související Schillerová: Česko se do stavu před krizí vrátí za osm let. ČSA by měl stát koupit Situaci kolem šíření koronaviru dopravci průběžně sledují. Současný stav je tak vede k očekávání, že spolu s uvolňováním vládních opatření se bude navyšovat i provoz. Omezené spoje by se měly do provozu vracet postupně. "Počítáme s tím, že od poloviny června budeme v plném rozsahu provozovat vnitrostátní spoje a poskytovat naše palubní služby v plném rozsahu," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Spolu s tím by měly začít fungovat i standardní servis a další služby poskytované ve vlacích. Zachovány by ovšem měly být hygienická opatření. RegioJet proto v následujících týdnech zahájí plný předprodej vnitrostátních jízdenek na léto. Na postupný návrat redukovaných a zrušených spojů do provozu jsou připraveny i České dráhy. Společnost je podle mluvčí Gabriely Novotné v úzkém kontaktu s úřady, které si u nich spoje objednávají. Navyšování provozu lze očekávat v návaznosti na ukončení nouzování stavu a postupné rušení vládních omezení. Dráhy nyní registrují mírné zvýšení zájmu cestujících z deseti na přibližně 15 procent původního počtu cestujících. V souvislosti s uvolněním vládních opatření bude na situaci reagovat i Leo Express. Dopravce by tak měl postupně navýšit počet svých spojů. Současná omezení ovšem společnost zatím podle rezervačního systému plánuje minimálně do konce dubna. Související Nikdo se s námi nebavil, zlobí se firmy kvůli rušení omezení. Vládní plán nemá logiku Podle mluvčího Leo Expressu Emila Sedlaříka je zájem o cestování stále velmi nízký, v posledních dnech společnost zaznamenala jen minimální růst poptávky oproti předchozím týdnům. Výjimkou byly Velikonoce, kdy obsazenost vlaků mírně stoupla, ve srovnání s předchozími roky však stále šlo o znatelný propad. Dopravci jsou připraveni v případě, že to bude možné, obnovit okamžitě i svůj mezinárodní provoz. Jde například o spoje do Rakouska nebo na Slovensko, kde je epidemiologická situace obdobná jako v Česku. Obnovení spojů do těchto zemí je však závislé od případného zmírnění vládního omezení cestování do vybraných destinací. Do konce dubna se ovšem zatím posílení provozu příliš očekávat nedá. Aktuálně jezdí pouze část spojů. České dráhy v minulých týdnech snížily objem ujetých kilometrů na svých dálkových tratích o 40 procent a v regionech o zhruba 13 procent. Leo Express stáhl z provozu více než 75 procent svých spojů, RegioJet omezil komerční linky asi o 40 procent a část svého provozu zastavila i Arriva.