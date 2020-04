Ambiciózní Kuchyň dojela na aroganci, píše majitel. Už toho lituje, míní šéf Ambiente

Koronakrize vehnala do insolvence známou restauraci Kuchyň u Pražského hradu. Podle sítě Ambiente, která podnik vlastní, z Hradčan zmizel veškerý život. Nebylo pro koho vařit, z čeho platit provoz, mzdy a nájemné, prohlásil spolumajitel Kuchyně a zakladatel sítě Ambiente Tomáš Karpíšek. Druhý spoluvlastník Kuchyně Filip Šimoník ale vidí důvod neúspěchu jinde - míří přitom do vlastních řad.

Kuchyň je první restaurací, kterou úspěšná restaurační síť Ambiente za 25 let podnikání ukončila insolvencí. Kdyby podle společnosti nepřišel koronavirus a vládou nařízené uzavření restaurací, podnik by běžel dál a rostl by.

"Okolí Hradčanského náměstí je úplně prázdné, bydlí tam minimum lidí a nejsou tam žádní turisté. A vzhledem k úpadku cestovního ruchu se nedá očekávat, že by se tahle situace v nejbližších měsících změnila," říká pro Aktuálně.cz Šárka Hamanová z marketingu Ambiente. "Kuchyň je mladá restaurace, otevřeli jsme před rokem a půl a svoji pozici na trhu si teprve upevňovala. Od prvních dnů, kdy otevřela, si na sebe dokázala vydělat - a to rozhodně není běžné," dodává.

Minoritní podílník Kuchyně a bývalý šéf marketingu Ambiente Filip Šimoník ovšem na svém blogu vysvětluje, že pražskou restauraci koronavirus spíše jen "dorazil".

"Stejně jako zdravé tělo dokáže aktivovat svou imunitu a s virem se poprat, tak i zdravý podnik aktivuje své zdroje (lidský kapitál, finanční rezervy, technologie) a s nečekanou krizí se popere. Tento boj není bez ztrát. Tržby mohou klesnout, tým se zmenšit, koncept změnit. Nicméně podnik (stejně jako pacient) přežije," píše Šimoník.

Arogance a špatné hospodaření

Kuchyň ale podle něj patřila do "velmi ohrožené skupiny investic s malou šancí na přežití", protože nebyla ekonomicky fungující hospodou. Zatímco v létě měla díky zahrádce plné Pražanů a turistů bohaté tržby, v zimních měsících ukrajovala z finančních rezerv. "I když by současná krize bezesporu Kuchyň silně zasáhla, mohli jsme mít splacené některé závazky a vytvořený finanční polštář umožňující konzervaci podniku," uvádí na blogu Šimoník.

Zásadní problém vidí spolumajitel Kuchyně také v aroganci. Protože ekonomika v minulosti rostla, přežívat se podle něj dařilo i hospodám, které nebraly ohled na některé potřeby hostů. "Začalo to plíživě před lety kávovým fašismem, kdy káva přestala chutnat hořce, piccolo neexistovalo a cukr se stal hanlivým slovem. Původní myšlenka baristů naučit Čechy pít lepší kafe byla skvělá. Provedení bohužel často pozbývalo respekt k zákazníkovi a jeho potřebám a místo evoluce zvolilo cestu revoluce," doplňuje.

Další "přešlap" Kuchyně pak Šimoník spatřuje třeba i v jednostranně nevýhodných nájemních smlouvách se státním podnikem - tedy Národní galerií, která neumožnila prominutí nájemného, ale pouze odsunutí jeho splatnosti, i když "není jaké návštěvníky stravovat".

Závazky vůči pronajímateli připouští i Ambiente. "Smlouvu s Národní galerií jsme měli s opcí uzavřenou na osm let. S Národní galerií jsme o odpuštění nájemného jednali, ale jde o státní příspěvkovou organizaci. I přes vzájemné pochopení a vřelé lidské vztahy jsme jen velmi těžko mohli další existenci opřít o neformální přísliby," dodává Hamanová.

Plný pytel takových "kdyby"

Podle Karpíška sice Šimoníkovo vyjádření v očích nezúčastněných vypadá jako hrdinský počin, který vytáhl celou pravdu na stůl, lidé obeznámení se situací jsou ale z jeho příspěvku zklamaní. "Ti všichni, kteří situaci znají a na Kuchyni do poslední chvíle odváděli obrovský kus práce, se však cítí zneužiti. Jsou zklamaní a nedivím se," říká Karpíšek pro Aktuálně.cz.

"V duchu 'není důležité, zda je příběh pravdivý, hlavně že zaujme', se sám zviditelnil na úkor druhých, navíc v nevhodné chvíli. Vím, že je mu to teď líto, znám ho. Nedošlo mu, jak se budou cítit lidé, kterých se to týká," dodává zakladatel Ambiente s tím, že "těchto Filipových 'kdyby' má Ambiente v každém projektu plný pytel a stejné množství chytrých, kteří je znali předem".

Nedostatečný záchranný program

Po vyhlášení nouzového stavu v půli března začaly restaurace v Česku včetně Ambiente upravovat svůj provoz tak, aby i za zpřísněných opatření mohly alespoň částečně fungovat. Zavedly proto provizorní výdejní okénka nebo své výrobky začaly distribuovat přes rozvoz. Část restaurací Ambiente, například michelinská La Degustation Bohême Bourgeiose, ale přerušila provoz úplně.

V dubnu podle sítě klesnou tržby oproti původnímu plánu o asi 79 procent. "Škody nám vznikají kontinuálně každým dnem, ale přesněji je vyčíslit v tuto chvíli nedokážeme. Potřebujeme rozšíření záchranných programů do délky i rozsahu, nikdo z nás nemá prostředky na to, aby kromě ostatních nákladů platil 35 procent čistých mezd všech zaměstnanců po tak dlouhou dobu s výhledem na hubený zbytek roku," vysvětluje Hamanová.

V úterý vláda rozhodla, že provozovny obchodů a služeb se budou otevírat v pěti vlnách od 20. dubna do 8. června s ohledem na aktuální vývoj epidemie. Prodejny do 200 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních, mohou otevřít od 27. dubna. Obchody nad 1000 metrů čtverečních, které opět nejsou součástí OC nad 5000 metrů čtverečních, mohou obnovit provoz od 11. května.

Od 25. května mohou být v provozu letní zahrádky u restaurací nebo bufetů s prodejem přes okénko, holičství, kadeřnictví a kosmetické služby. Zbylé obchody v nákupních centrech i mimo ně, vnitřní prostory restaurací a hospod nebo hotely a další ubytovací zařízení budou moci fungovat od 8. června.