Wizz Air z bezpečnostních důvodů přeřuší lety do Kišiněva, týká se to i linky z Prahy

Maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air oznámila, že od 14. března pozastaví z bezpečnostních důvodů své lety do moldavské metropole Kišiněva. Konkrétně uvádí obavy o bezpečnost v moldavském vzdušném prostoru, informovala na svém ruskojazyčném webu stanice BBC. Wizz Air létá z Moldavska do Česka, Maďarska, Británie a Itálie.

Letecká společnost ve svém prohlášení uvedla, že pečlivě sleduje bezpečnostní situaci v Moldavsku a kvůli bezpečnosti je v neustálém kontaktu s různými místními i mezinárodními úřady a agenturami.

"V důsledku nedávného vývoje v Moldavsku a vysokého, nikoli však bezprostředního rizika ve vzdušném prostoru země, přijala společnost Wizz Air obtížné, ale zodpovědné rozhodnutí pozastavit od 14. března všechny lety do Kišiněva," uvedla firma podle serveru The Guardian. Letecká společnost zvýší počet letů do rumunského města Jasy, které leží přibližně sto kilometrů od Kišiněva, podotkla BBC. Podle agentury Reuters však lety do Prahy a Budapešti nahrazeny nebudou.

Moldavský úřad pro civilní letectví označil rozhodnutí společnosti jako náhlé a uvedl, že ho lituje. "Po analýze rizik vládní agentury rozhodly, že lety v národním vzdušném prostoru mohou být prováděny bezpečně při dodržení řady postupů," uvádí se podle Reuters v telegramovém příspěvku moldavské vlády.

Moldavsko, kde žije asi 2,6 milionu obyvatel, je vklíněné mezi Ukrajinu a Rumunsko. V polovině tohoto měsíce tamní úřady uzavřely na několik hodin vzdušný prostor země kvůli objektu připomínajícímu meteorologický balón. Předseda moldavského parlamentu Igor Grosu později podle Reuters řekl, že tento létající objekt patřil Rusku a nad Moldavsko se dostal z Ukrajiny.

O několik dní dříve Kišiněv informoval o narušení svého vzdušného prostoru ruskou řízenou střelou, kterou ruská invazní vojska nejspíše vystřelila z Černého moře na Ukrajinu. Informace o narušení moldavského vzdušného prostoru ruskými střelami mířícími na Ukrajinu se objevily i dříve.

Kišiněv rovněž nedávno obvinil Rusko ze spiknutí s cílem svrhnout tamní prozápadní vládu. Moskva to popřela a naopak minulý týden obvinila Ukrajinu, že plánuje ozbrojenou provokaci při operaci pod falešnou vlajkou v proruském separatistickém moldavském regionu Podněstří, což následně popřel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.