Zapomněli jste si to zaokrouhlit, smetlo ministerstvo nabídku vítěze tendru na značky

Ministerstvo dopravy zrušilo vítězství firmy Eltodo v tendru na dodavatele registračních značek na auta, které na základě rozhodnutí výběrové komise oznámilo na konci dubna. Důvodem je to, že firma nezaokrouhlila podle požadavku zadávací dokumentace nabídkovou cenu na celé koruny.

Informoval o tom dnes server Zdopravy.cz s odvoláním na dokumenty ministerstva, které má k dispozici. Ministerstvo revizi původního rozhodnutí potvrdilo, další informace o tendru podá až po jeho ukončení. Společnost Eltodo sdělila, že považuje rozhodnutí úřadu za absurdní a bude se proti němu bránit.

Podle serveru bylo Eltodo ze soutěže zároveň vyloučeno a ke smlouvě míří v pořadí druhý úspěšný kandidát v tendru a současný dodavatel značek společnost Security Paper Mill, která podala námitky proti vítězství Eltoda. V námitkách upozornila na porušení zadávací dokumentace, ministerstvo následně zrušilo první rozhodnutí hodnoticí komise a věc vrátilo k novému projednání, doplnil server.

"Komise posoudila nabídku podanou účastníkem k předmětné veřejné zakázce a zjistila, že účastník nepředložil nabídkovou cenu za 1 ks TRZ (tabulky registrační značky) zaokrouhlenou na celé koruny a zároveň nepředložil zaokrouhlenou nabídkovou cenu na celé koruny za předpokládaný počet TRZ za jeden rok," napsalo podle serveru ministerstvo.

Mluvčí ministerstva František Jemelka potvrdil, že úřad na základě námitek jednoho z účastníků revidoval původní rozhodnutí komise. Tendr tak stále pokračuje a resort další informace podá po jeho ukončení.

Vyloučená společnost Eltodo se chce proti rozhodnutí ministerstva bránit, nejprve formou námitek, v případě nutnosti i stížností k antimonopolnímu úřadu. "Je to absurdní situace," řekl výkonný ředitel Eltoda Marat Saber. Podle něj je důvod k vyloučení jeho firmy nedostatečný a také v rozporu s rozhodováním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů, protože jde o malicherný důvod pro zrušení výsledků.

"Spíš to vypadá, jako by se hledal způsob, jak soutěž zvrátit," podotkl. Dodal, že podmínka pro zaokrouhlení ceny byla stanovena vágně a i po jejím splnění by nabídka Eltoda byla stále nejnižší.

Společnost Security Paper Mill dodává značky od roku 2017 a ministerstvo za výrobu registračních značek všech rozměrů nyní platí 63,45 milionu korun bez DPH. Koncem dubna oznámilo, že novým dodavatelem značek na auta bude následujících šest let společnost Eltodo a stát ji při současném počtu vydávaných značek zaplatí přes 53,4 milionu korun.

Veřejného tendru se zúčastnilo pět uchazečů, Eltodo nabídlo nejnižší cenu. Podle dubnového vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) firma nabídla proti současné ceně 45 korun bez DPH za běžnou tabulku cenu 38 Kč bez DPH. "Což je za šest let o více než šedesát milionů korun méně než dosud," uvedl tehdy ministr.

Před smlouvou se společností Security Paper Mill z dubna 2017 stát platil v průměru 77 korun za tabulku, předtím byla cena ještě vyšší, přesahovala stokorunu. Tabulky pro registrační značky tehdy dlouhodobě dodával státu jediný dodavatel, kterým byla společnost Hicon. S ministerstvem dopravy měla smlouvu od roku 2001, kdy správa značek přešla na úřad z ministerstva vnitra.