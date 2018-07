Tramvajová trať do Zdib dostane místo v územním plánu, hotova má být za šest let

Výhledově by Praha chtěla vybudovat tramvaje i do Průhonic a Jesenice.

Praha - Hlavní město změní územní plán tak, aby zahrnoval plánovanou tramvajovou trať mezi pražskými Kobylisy a středočeskými Zdiby. Uvedl to náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Trať podle něj významně pomůže dopravě mezi Středočeským krajem a hlavním městem.

"Vzhledem k tomu, že na území středních Čech a v okolí této tramvaje vznikne řada možností pro vybudování P+R a přestupních terminálů na MHD, jsme tento projekt podpořili," uvedl Dolínek. Podnět ke změně územního plánu chce podat ještě v létě na základě podkladů od Středočeského kraje, který projekt připravuje. Změna územního plánu zpravidla zabere dva až tři roky. Trať by měl obsahovat i připravovaný nový územní plán, který má začít platit v roce 2023.

S výstavbou kolejí se počítá mezi roky 2022 až 2024, celkové náklady budou asi 2,364 miliardy korun. Praha se na projektu bude podílet částkou 1,252 miliardy. Rozdělení nákladů mezi kraj a Prahu vychází z délky trati. Na území hlavního města to budou tři kilometry a ve středních Čechách bude trať měřit 2,45 kilometru. Navržená trať je převážně novostavbou. Pouze v případě zhruba 150 metrů bude prováděna rekonstrukce, kdy se využije dosavadní kolejové rozvětvení ve směrech vozovna Kobylisy a smyčka Vozovna Kobylisy.

Výhledově by Praha chtěla vybudovat tramvaje i do Průhonic a Jesenice. Jde o součást strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, kterou zpracoval pražský dopravní podnik. Zahrnuje stavbu téměř tří desítek tratí. Tři z nich mají být vybudovány do pěti let a stavba dalších má začít do roku 2030.

Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, přičemž asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.