Zvrat v bitvě o D11: Ťok se dohodl na dodatku k smlouvě ohledně zasypání staveniště

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se dohodli se společností Eurovia CS na vytvoření dodatku ke smlouvě na stavbu úseku dálnice D11, který by měl zohlednit současný stav staveniště.

Spor se vede o úpravu staveniště po provedeném archeologickém průzkumu. Dodatek by měl být uzavřen do 15. února, obě strany sporu by pak měly své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Ťok to řekl po jednání s firmou. Firma žádá navýšení ceny za stavbu o zhruba 200 milionů korun, vysoutěžená cena byla 2,6 miliardy korun.

"Vše je zatím předmětem jednání, které nyní bude následovat během následujících čtrnácti dní. Cílem je formulovat dodatky a podepsat je, aby se mohlo začít stavět," řekl pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky v úterý oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku z Hradce Králové do Smiřic, podle firem jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. ŘSD na to reagovalo vypovězením smlouvy.

"ŘSD zavázalo, že staveniště bude ve stavu, v jakém bylo před archeologickým výzkumem. Bohužel v tomto stavu není. Dlouhodobě jsme na to upozorňovali, také jsme nabízeli varianty řešení," řekl Aktuálně.cz šéf Eurovie Martin Borovka.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Úsek měl být hotový v roce 2022. Stavba ale ještě nezačala, firmy staveniště dosud nepřevzaly. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.