Dopravci přerušují spojení se severní Itálií. Po ČSA linky stopnul i RegioJet

Dopravce RegioJet nebude od konce týdne vypravovat kvůli koronaviru autobusové spoje na dvou linkách z Prahy do Říma a do Milána. Nepojedou až do odvolání. K zastavení a omezení leteckých linek do Itálie a Jižní Koreje na doporučení Bezpečnostní rady státu přistoupily rovněž České aerolinie (ČSA).

Poslední spoj RegioJetu do Itálie pojede tento týden v pátek, aby se z jižní země lidé mohli vrátit. Dopravce také umožní vrátit všechny objednané jízdenky na cesty do 31. března bez stornopoplatku, uvedl v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Spoj z Prahy do Milána jede přes Mnichov a Švýcarsko do Itálie a nyní bude končit ve švýcarském Curychu. Druhý spoj jezdí přes Brno a Vídeň dále do Udine, Benátek, Padovy, Boloni, Florencie a Říma. "Bude končit ve Vídni," řekl Ondrůj.

Lidé, kteří mají jízdenku na příští týden z Itálie, mohou změnit rezervaci na tento týden nebo cestu zrušit a dostanou jízdné zpět.

Podle Ondrůje jde o preventivní opatření a postup dopravce konzultuje s hygieniky. "Všechny cestující na linkách z Itálie také kontaktujeme a informujeme o dalším postupu a přijatých opatřeních," uvedl Ondrůj. Žádných dalších spojů RegioJetu se omezení kvůli koronaviru netýká.

ČSA do Itálie nepoletí

ČSA v pondělí zároveň s okamžitou platností zastavily kvůli doporučení Bezpečnostní rady státu své linky do Milána a Boloni, kde je zvýšený výskyt koronaviru. Lety budou přerušeny zatím do 6. dubna. Dopravce už minulý týden pozastavil kvůli šíření nákazy i linku do jihokorejského Soulu.

Vláda v pondělí rozhodla, že kvůli šíření koronaviru zastaví všechny lety z Jižní Koreje. Plánuje také omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. O přerušení letů ze severu Itálie jedná vláda s Evropskou komisí. Už dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny.

"České aerolinie v reakci na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu pozastavují s okamžitou platností pravidelné letecké spojení z Prahy do italských destinací Milán a Boloňa. Přerušení dotčených letů je v tuto chvíli provedeno od dnešního dne do 6. dubna 2020," uvedla Dufková. ČSA létaly na trase mezi Prahou a Milánem až devětkrát týdně, do Boloni pak pětkrát za týden.

Další případné úpravy provozu podle ní budou záviset na situaci a doporučení Bezpečnostní rady státu. Cestujícím zrušených letů ČSA vrátí peníze nebo jim pomohou s přesměrováním na lety jiných dopravců. "Omlouváme se všem zákazníkům za nepříjemnosti, ale bezpečnost našich cestujících a zaměstnanců je vždy prioritou," dodala mluvčí.

Zastavení letů do severní Itálie, které plánuje vláda, by se mělo týkat linek do Benátek, Milána, Bergama a Boloni. Z pražského letiště tam dosud mířilo celkem osm linek, jednu pravidelnou linku má i brněnské letiště.

Podle statistik Letiště Praha cestovalo v lednu na třech linkách do Benátek přibližně 9900 pasažérů, na dalších třech linkách do Milána pak 36 500 lidí a do Boloni kolem 7300 cestujících. Pražské letiště má přímé spojení do dalších 12 italských měst, do nich by však lety zatím být přerušeny neměly. Itálie patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším destinacím, loni bylo podle statistik Letiště Praha na těchto linkách v Praze odbaveno více než 1,46 milionu cestujících. Itálie tak byla druhou nejvytíženější zemí po Velké Británii.