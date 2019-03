RegioJet vyrazí na první dotovanou trať. Kávu a servis jsem si prosadil, říká Jančura

Od letošního prosince začne z Brna přes Ostravu do Bohumína jezdit soukromý dopravce RegioJet. Nahradí tam České dráhy, které tam teď jezdí se staršími neklimatizovanými vozy. Pro firmu je to první trať, kde bude jezdit na objednávku ministerstva dopravy a tedy za dotace. Majitel RegioJetu Radim Jančura v rozhovoru pro Aktuálně.cz slibuje, že se kvalita cestování zvýší, kvůli častému zastavování však bylo ve hře "osekání" palubního servisu.

Servis na nové rychlíkové lince má být obdobný, jako v současných spojích mezi Prahou a Ostravou jen s tím rozdílem, že společnost nebude na této lince nabízet třídu standard. Cestující si tak budou moci vybrat mezi tarify business (první třída), relax (druhá třída) nebo low cost (také druhá třída). Regiojet nabízí ve svém tarifu relax občerstvení, jako třeba kávu, v ceně jízdenky. Cestující ve třídě low cost si občerstvení zakoupit nemohou.

"Trochu jsem válčil s managementem, který byl skeptický k tak rozsáhlému servisu, jaký máme na komerčních spojích. Je pravda, že se jedná o rychlíky, které zastavují každých dvacet minut a musíme tak počítat s velkým množstvím cestujících na krátké úseky. Nakonec jsem ale servis prosadil," uvedl Jančura v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jízdenky na vlaky plánuje prodávat dopravce obdobně, jako u stávajících linek včetně možnosti nákupu přes internet. Zároveň ale Jančura dodává, že cestující budou moci využít i národní tarif, který chystá státní podnik Cendis.

Lidé si pak budou moci vybrat, jestli si koupí dražší národní tarif, který bude platit po celý den na všech spojích, nebo si koupí přes dopravce levnější jízdenku na konkrétní spoj. Podle Jančury také platí, že firma bude dávat místenku k jízdence zdarma.

Jančura pro Aktuálně.cz potvrdil, že vozy na nové lince nebude brát ze současných linek. "Máme připravené krásné moderní vozy," řekl. Více informací ale zatím neprozradil.

Potvrdil ale, že to nebudou vozy od rumunské společnosti Astra Vagoane Calatori, která dodávala RegioJetu nové vozy s dotykovými obrazovkami na každém sedadle. Na linku má zároveň vyjet osm nových moderních lokomotiv.

Spekulace o nasazení právě na linku mezi Brnem a Bohumínem rozvířily dva vozy nazývané "Modus Wagen" od německých drah, které dorazily technikům RegioJetu ve čtvrtek. Firma však zatím nechce prozradit, jaké plány s těmito vozy má.

Dneska se děje věcí... Tímhle se RegioJet CZ ještě nepochlubil, ale jsou to v podstatě jeho vagony, dneska přijely. Ojeté Modusy z Německa, podle mých informací se s nimi počítá od zimy na relaci Brno - Ostrava (- Bohumín). Ještě doplním oficiální stanovisko firmy - vozy jsou tu prý "na prověření stavu", zatím jsou zarezervované. Proč je bylo kvůli tomu nutné fyzicky vézt od ČR, kór když se zájem o ně firma snažila před tím tajit, zůstává otázkou. Foto dodal Jakub Svoboda, díky! Zveřejnil(a) Jan Beránek / ČT dne 07. March 2019

"RegioJet perspektivně zvažuje možnost využití těchto vozů pro své spoje, a proto se rozhodl dovézt tyto vozy k jejich detailnímu technickému posouzení našimi zaměstnanci přímo v České republice. Jedná se o moderní vozy, které vyžadují pouze částečné technické úpravy," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Vlakové spoje RegioJetu čeká letos velká expanze. V dubnu má začít jezdit nedotovaný spoj z Prahy do Českých Budějovic, který bude provázaný se spojem z Prahy do Bratislavy. Kromě zmíněné dotované dálkové linky Brno - Bohumín začne od prosince jezdit také na tratích s osobními vlaky na objednávku Ústeckého kraje. Do dvou až tří let chce do nových vozů a rekonstrukce starších investovat miliardu korun.

Osobní vlaky již provozuje také několik let v závazku veřejné služby na Slovensku mezi Bratislavou a Komárnem. Loni přepravily 3,7 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o milion.