RegioJet zezelená. Nové vlaky pro Ústecko opustí na žádost kraje tradiční žlutou

Železniční a autobusový dopravce RegioJet podepsal na poslké ambasádě v Praze smlouvu na dodávku nových souprav pro Ústecký kraj. Dodá je polská firma Pesa Bydgoszcz, jejíž jiné soupravy jezdí už v barvách Českých drah pod názvem RegioShark. Soukromý dopravce nové vlaky nasadí na regionální tratě v Ústeckém kraji, kde vystřídá České dráhy. Na základě smlouvy s krajem však budou muset mít soupravy zelenou barvu.

RegioJet přitom dosud na všech svých spojích využívá výhradně tradiční žlutou. Spojení "žluté vlaky" používá firma podnikatele Radima Jančury i marketingově.

RegioJet vyhrál poptávkové řízení na provoz regionálních vlaků na šesti tratích v Ústeckém kraji loni v červenci. Za 1,005 milionu kilometrů ročně nabídl 149 milionů korun. Dalšími zájemci na provoz elektrifikovaných tratí byli České dráhy, Arriva a Leo Express.

Smlouva bude platit od roku 2019, jde o první zakázku RegioJetu v Česku na provoz regionálních vlaků. Jezdit bude z Děčína po pravém břehu do Ústí nad Labem - Střekova, z Ústí nad Labem do Bíliny přes Úpořiny a z Mostu do Žatce.

Nové elektrické vlaky nahradí většinou současné dieselové soupravy Regionova. Vlaky budou jezdit častěji než dosud. "Ekonomická životnost drážního vozidla je 30 let, což by v případě pořízení motorových jednotek znamenalo na dalších 30 let zvýšenou zátěž životního prostředí v Ústeckém kraji," uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Dopravní společnost RegioJet Radima Jančury začala v uplynulých letech jezdit s novými spoji mezi Prahou a Bratislavou a Prahou a Vídní a s malými výjimkami jezdí přes den v hodinovém intervalu mezi Prahou a Brnem.