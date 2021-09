Ministr se fotí v helmě u všech staveb silnic. Na voliče to stále zabírá, míní expert

Ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) se v úterý zúčastnil zprovoznění obchvatu Lubence na dálnici D6. Za srpen to bude jeho už několikátá návštěva některé z dopravních staveb, které třeba zrovna procházejí rekonstrukcí nebo čekají na uvedení do provozu. Havlíček o objíždění dopravních projektů pravidelně reportuje i na sociálních sítích. A na voliče to funguje, shodují se marketingoví experti.

"I když ministr udělá více práce na poradě v kanceláři, výsledky jeho práce nejdou příliš vidět a často se projeví za dlouho. Výsledky porady navíc není možné vyfotit. Proto všichni ministři často jezdí na výjezdy, kde vznikají lepší příležitosti pro fotku," komentoval to pro on-line deník Aktuálně.cz odborník na politický marketing Karel Komínek.

Expert doplnil, že pro ministry obecně je velmi důležitá schopnost vykomunikovat výsledky své práce a o to více pro hnutí ANO, které přišlo do politiky s hesly typu "nejsme jako politici, makáme".

Další odbornice přes politický marketing a také politoložka Marcela Konrádová k tomu dodala, že vesměs neexistuje politik, který by si nechal ujít možnost něco otevřít nebo poklepat na základní kámen.

Podle ní je ale důležité, aby ministr při informování o tom, jaké všechny dopravní stavby přijel "zkontrolovat", našel rovnováhu. To aby se z něj nestal "kluk z plakátu". "Fotka musí kopírovat příběh, musí za ní být hmatatelné výsledky čtyřletého funkčního období," zdůraznila Konrádová.

Následnou prezentaci na sociálních sítích pak označuje za neoddělitelnou součást kampaně "2.0". "Pro méně informované voliče, kteří se o politiku zajímají jen velmi málo, nebo třeba jen v období před volbami může taková fotka působit jako důkaz toho, že se ministr o svou práci zajímá, že se něco děje," popsala Konrádová.

Modernizace D1 před volbami

Havlíček podle údajů ministerstva dopravy objel od začátku roku celkem jednadvacet dopravních projektů v Česku (přesný rozpis ukazuje box přiložený na konci článku).

Podle mluvčího resortu Tomáše Lukašíka je u ministrů obdobný rozsah navštívených staveb běžný a zpravidla kopíruje vývoj stavební sezony, která se naplno rozjíždí po zimní přestávce na přelomu března a dubna.

"Pro srovnání, jeho (Havlíčkův - pozn. red.) předchůdce Vladimír Kremlík navštívil za rok 2019 (do funkce nastoupil v dubnu téhož roku) 32 dopravních staveb," doplnil Lukašík.

Ve výčtu navštívených míst se opakovaně skloňuje například klíčová dálnice D1. Jedná se o nejstarší a nejdelší českou dálnici, která je ale nyní také vinou častých oprav a mnohaleté modernizace nejpomalejší. Teď ale stát slibuje, že z ní poslední dopravní omezení zmizí o prvním říjnovém víkendu, tedy týden před volbami do Poslanecké sněmovny.

Havlíček nicméně odmítá, že by otevření dálnice záměrně připadlo do předvolebního období. Pro server Seznam Zprávy v červenci sdělil, že o prvním říjnovém víkendu se jedná se všemi zhotoviteli už od minulého roku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale ještě nedávno avizovalo jako termín zhotovení 15. říjen.

Ředitel ŘSD Radek Mátl koneckonců na rozdíl od Havlíčka politické zájmy připustil, když pro Seznam Zprávy přiznal, že dokončení stavebních prací na D1 je i politickým tématem. "Za sebe mohu říct, že se to snažíme zprovoznit v co nejkratším termínu, když zhotovitelé jsou toho schopni. Ale je i politickou snahou to zvládnout ještě před volbami. V tuto chvíli je to možné, není to na úkor kvality," řekl Mátl.

Do předvolebního času připadlo například i zprovoznění obchvatu Lubence, který je součástí dálnice D6. Obec na Lounsku se nachází na hlavní trase mezi Prahou a Karlovými Vary a na obchvat čekala několik let.

V Plzni aktuálně probíhají i práce na místním železničním uzlu. Obnovou prochází 4 km úsek z plzeňského hl. n. směrem na Č. Budějovice. Dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h, přestavbou projde stanice Plzeň-Koterov, vznikne nová zastávka Plzeň-Slovany. pic.twitter.com/FTHHk3pkX4 — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) August 17, 2021

Dopravní expert Jan Sůra nicméně pro Aktuálně.cz uvedl, že se nedá říci, že by si politici "plánovali" dostavby klíčových dopravních projektů v Česku na termín kolem voleb. "To bych se upřímně neodvážil tak říct. Myslím, že vzhledem ke složitosti příprav, délce povolování je to podle mě spíše náhoda, že to vždy tak vyjde," míní Sůra.

Havlíček a jeho objíždění dopravních staveb Přehled dopravních staveb, které Havlíček coby ministr dopravy od začátku roku navštívil: 5. 2. Návštěva stavby modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice

5. 2. Stavba D3 u Českých Budějovic + druhá část stavby obchvatu

28. 4. Kontrolní den stavby nového podchodu na Žižkov na pražském hlavním nádraží

25. 5. Návštěva rekonstrukce železniční stanice Radotín v rámci stavby Optimalizace úseku Praha-Smíchov - Praha-Radotín

29. 5. Slavnostní otevření přístavu ve Veselí nad Moravou

7. 6. Zahájení prací na dostavbě 32 km D4 formou PP projektu

12. 6. Modernizace D1 - Den otevřeného střediska údržby Mirošovice - 50 let dálnice D1

22. 6. Zprovoznění stavby silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík

23. 6. Ukončení stavby Beroun - Králův Dvůr a kontrolní den na rekonstrukci výpravní budovy železniční stanice Beroun

23. 6. Stav modernizace D1 před létem - Modernizovaný úsek D1 č. 2

23. 6. Zahájení staveb silnic I/42 Brno, VMO - Rokytova + I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí (Brno)

24. 6. Kontrolní den na stavbě D11 Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř

24. 6. Kontrolní den na stavbě D35 Opatovice - Časy - Ostrov

30. 6. Slavnostní otevření zrekonstruované výpravní budovy ve Strakonicích včetně nového přestupního terminálu

17. 7. Den otevřených dveří na stavbě IV. koridoru Sudoměřice - Votice

1. 8. Kontrolní den na modernizaci D1, ukončení úseku č. 02

5. 8. Den otevřené stavby trati Velim - Poříčany

14. 8. Den otevřených dveří na stavbě IV. koridoru Soběslav - Doubí

20. 8. Slavnostní ukončení rekonstrukce železniční trati na Šluknovsku

21. 8. Den otevřené stavby dálnice D6 u Lubence

31. 8. Otevření obchvatu Lubence na D6 Zdroj: ministerstvo dopravy

Video: Inferno na D1. Hasiči zveřejnili záběry ze zásahu u tragické nehody