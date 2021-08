Řidičům se otevřel obchvat Lubence na D6. Stavba na Lounsku uleví od dopravní zátěže

Řidičům v úterý začal sloužit obchvat Lubence na Lounsku. Bezmála pětikilometrový úsek je součástí budované dálnice D6, jež spojí Prahu s Karlovarským krajem. Obec se díky odvedení vozidel mimo zástavbu zbaví vysoké dopravní zátěže v podobě zejména těžké nákladní dopravy.

Celkem dálnice od začátku Lubence až po Bošov měří nyní devět kilometrů. Práce trvaly více než tři roky a stát za ně zaplatil 1,2 miliardy korun za pomoci dotací z Evropské unie. Na trase jsou čtyři dálniční mosty a jedna mimoúrovňová křižovatka.

Lubenec, který je na hlavní trase mezi Prahou a Karlovými Vary, čekal na obchvat několik let. Jeho dokončení znamená pro obyvatele mimo jiné zvýšení bezpečnosti, nižší prašnost. Převedení na přeložku má podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podstatně zmenšit vliv hluku a exhalací a vliv vibrací na okolní objekty.

Na D6 se koncem loňského roku otevřelo deset nových kilometrů ve středních Čechách od Nového Strašecí kolem Řevničova až ke Krušovicím. V plánu je stavba asi šestikilometrového obchvatu Krupé na Rakovnicku, jehož zhotovitel se hledá v tendru. Následovat budou stavby obchvatu Hořesedel a Hořoviček.

Přes Lubenec denně projelo několik tisíc automobilů. Jen během uplynulých dvou týdnů se tu řešily tři dopravní nehody. Přejít silnici, která protíná obec, bylo velmi obtížné. "Přecházení je obrovský problém. U jednoho zaměstnance jsme spočítali, že denně prostál u přechodu hodinu," uvedl starosta Jiří Chaloupecký (nez.).

"Nejdůležitější je bezpečnost. U silnice je hodně panelových domů. Když se přejíždí poklopy nebo retardéry, je to v domech cítit i slyšet," uvedl starosta, který věří, že obchvat bude znamenat rozvoj obce. "Přibližuje se Praha i Karlovy Vary, začínají se tu objevovat investoři i zájemci o bydlení. Do Varů je to za 20 minut a do Prahy za necelou hodinu. Mladí jsou zvyklí dojíždět a obchvat jim cestu urychlí," dodal.

Pokračuje také příprava stavby z Chebu ke státní hranici s Německem. Na německé straně bude komunikace pokračovat jako čtyřproudá silnice. "Je hrozně důležité, že dálnice D6 má zelenou. Nebylo tomu tak v historii. Bylo období, kdy se přemýšlelo, zda se dálnice má stavět," uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl.

"Pro Karlovarský kraj je každý zprovozněný úsek na D6 obrovským impulsem pro jeho další rozvoj, impulsem pro zvýšení konkurenceschopnosti. Obchvat Lubence je velký bezpečnostní benefit a já si budu přát, aby co nejdříve začala realizace úseků Krupá, Hořesedly, Hořovičky, protože tak vznikne spojnice, která celá povede mimo obce," řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Dálnice se buduje od 80. let minulého století. Celková délka komunikace je 169 kilometrů, hotové jsou tři úseky, a to mezi Prahou a Krušovicemi, Lubencem a Bošovem a Karlovými Vary a Chebem. Celá stavba by měla být hotová v roce 2026.