před 9 minutami

V čem by se mohla Praha od Vídně inspirovat v dopravě? Přinášíme několik tipů přímo z rakouské metropole včetně toho, co na ně říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Ten se do Vídně vydal na studijní cestu a rovnou Aktuálně.cz tamní řešení okomentoval. Zahrádky místo parkovacích míst, lana místo sloupů, myčka na kola, automatické autobusy i metro, nebo třeba nákladní tramvaje? Podívejte se a přečtěte si sami, co můžeme a nemůžeme v Praze očekávat.