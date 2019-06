Dopravci posilují na letní sezónu: Flixbus nasadí desítky spojů, ČD protáhnou Railjet

Autobusový dopravce FlixBus posílí v letním jízdním řádu své linky o desítky spojů týdně. Zvýšení frekvence plánuje zejména na trasách mezi Prahou a Brnem, Libercem nebo Karlovými Vary. Na některých linkách přidá i nové zastávky. Dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Autobusové i železniční jízdní řády se v Česku mění 9. června.

"S každou změnou jízdních řádů vyhodnocujeme stávající nabídku vnitrostátních spojů a procházíme náměty na zlepšení, které dostáváme od zákazníků," uvedla mluvčí společnosti Martina Čmielová.

Největší posílení FlixBus plánuje pro spojení na Vysočině. Na trase mezi Prahou a Brnem bude totiž od nového jízdního řádu stavět více než 40krát týdně na autobusovém nádraží v Jihlavě. Kromě nové zastávky v Jihlavě navýší dopravce i celkový počet spojení mezi Prahou a Brnem o dalších 14 spojů týdně.

Dopravce začne od neděle stavět i na několika nových zastávkách. Na pravidelné lince mezi Zlínem a Brnem bude nově zastavovat v Malenovicích a dále mezi Prahou a Českým Krumlovem na zastávce Špičák.

FlixBus zintenzivní také spojení na trase Praha-Liberec, a to o devět spojů týdně. Po dobu konání filmového festivalu v Karlových Varech pak společnost posílí spojení mezi Prahou a Karlovými Vary. Během festivalového týdne přidá 16 spojů.

Jízdní řád v létě upraví i další dopravci. České dráhy od neděle prodlouží svůj spoj Railjet z Prahy až do Bratislavy. Státní dopravce také přidá nové sezónní spoje do Tater a k Baltskému moři a upraví odjezdové časy na některých linkách. RegioJet posílí zejména své autobusové spoje například do Krakova, které budou nově zastavovat v Katovicích.

Další posílení soukromý dopravce plánuje na sezónních linkách do Českého Krumlova nebo do chorvatského Splitu. Na železnici pak zvýší počet míst ve vytížených vlacích. Leo Express od června začne jezdit denně mezi Prahou a Krakovem, na který bude nově navazovat autobus do Lvova. Dopravce rozšíří i své minibusové linky.