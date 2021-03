Pomohly remorkéry i příliv. Obří loď po několika dnech uvolnila ucpaný Suez

Mohutná kontejnerová loď Ever Given ochromila na téměř týden důležitou obchodní tepnu, když minulé úterý na jihu Suezského průplavu najela na mělčinu. Někteří odborníci už zpočátku varovali, že gigantické plavidlo může být v oblasti zaklíněné i několik dní. To se nakonec také vyplnilo, loď vážící 220 tisíc tun se podařilo vysvobodit až toto pondělí.