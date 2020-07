Úhrada léčby i pohřbu: Emirates zavádí pojištění zdarma, chtějí zpět získat zákazníky

Letecká společnost Emirates jako první aerolinka zdarma nabídne svým zákazníkům pojištění pro případ nákazy koronavirem na palubě. Doufá, že tím přiměje lidi opět létat. V úterý o tom informoval zpravodajský web BBC. Pojištění od Emirates pokryje léčbu, hotelovou karanténu a dokonce i náklady na případný pohřeb.

Protikoronavirová opatření letecký průmysl těžce zasáhla. Dříve v tomto měsíci Emirates, které jsou gigantem v oblasti dálkových letů, BBC sdělily, že by v důsledku koronavirové krize mohly zrušit až 9000 pracovních míst, před současnou krizí přitom měla společnost kolem 60 000 zaměstnanců.

"Víme, že lidé chtějí létat v době, kdy se po celém světě postupně otevírají hranice, chtějí ale mít flexibilitu a záruky pro případ, že by se při jejich cestě stalo něco neočekávaného," uvedl šéf společnosti šajch Ahmed bin Saíd Maktúm.

Společnost uvedla, že nabídka koronavirového pojištění bude zavedena bezprostředně a platí 31 dní od začátku klientovy cesty. Nabídka platí do října. Toto pojištění bude zákazníkům poskytováno zdarma bez ohledu na to, v jaké třídě a kam cestují. Rovněž bude platit automaticky, takže nebude nutné se registrovat. Hrazena v rámci pojištění bude léčba do výše až 150 000 eur (3,9 milionu Kč). V případě nakažení v letadle bude hrazena také možná karanténa v hotelu, a to do výše 100 eur denně (2600 Kč) po dobu dvou týdnů. Pokud by pasažér s covidem-19 zemřel, bude z pojištění vyplaceno 1500 eur (39 000 Kč) na pohřeb.

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) v aktualizovaném výhledu uvedlo, že světová letecká osobní doprava dosáhne úrovně před koronavirovou krizí nejdříve v roce 2024. Minulý měsíc sdělilo, že odvětví letecké dopravy bude mít letos kvůli dopadům koronaviru zřejmě ztrátu kolem 84 miliard dolarů (1,98 bilionu Kč). Pokud se jeho prognóza naplní, půjde o nejhorší rok v dějinách letecké dopravy.

Video: Přelet prázdného letiště Ruzyně v době koronavirové krize