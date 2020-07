Zdržuje to a šíří viry. Itálie zakázala příruční zavazadla, dle Prymuly je to nesmysl

Italský úřad pro civilní letectví od minulého pátku zakázal na všech linkách příruční zavazadla, která se dávají do úložného prostoru nad sedadly. Chce tím předejít tomu, aby cestující při nastupování a vystupování blokovali uličky, a snížit tak riziko přenosu koronaviru. Nařízení platí i pro spoje z Česka. Podle tuzemských úřadů podobný krok "není na pořadu dne", dle epidemiologů jde o nesmysl.

Pasažéři v Cagliari nastupují do letadlo italských aeroliní Alitalia. | Foto: Reuters

Podle nového pravidla jsou povolena jen ta zavazadla, která se vejdou pod sedadlo. Ta větší příruční putují do nákladového prostoru, za což pasažéři podle úřadu pro civilní letectví nemusí platit příplatek. Nadále platí povinnost létat s rouškou.

Do Itálie po několikaměsíční odmlce kvůli koronaviru opět létají i aerolinky z Česka, například České aerolinie (ČSA) tento čtvrtek obnovily spoje do Říma, kam už od konce června z Prahy opět létá i irský nízkonákladový dopravce Ryanair. Ten v tomto týdnu znovu nasadil také linku do Milána a na Bari.

Tyto letecké společnosti tak musí zákazníky upozornit na změnu ohledně ukládání zavazadel, které italský úřad zavedl. "Cestující o této skutečnosti informujeme na našich webových stránkách. Kabinová zavazadla, která stanovené rozměry nesplňují, si cestující mohou nechat odbavit zdarma," uvedla pro on-line deník Aktuálně.cz Vladimíra Dufková, mluvčí skupiny Smartwings, pod níž patří i ČSA.

Že by po vzoru Itálie stejné nařízení zavedl i Český úřad pro civilní letectví, není podle jeho mluvčího Vítězslava Hezkého na pořadu dne. "Nezvažovali jsme, že bychom pravidla takto zpřísnili," sdělil Hezký s tím, že podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) i dalších zdravotnických organizací úřad neshledal nutným něco takového zavádět.

Podobně to vidí i čeští epidemiologové, podle nichž zákaz nemá příliš význam. "Lidé v letadle stejně sedí ve stísněném prostoru. Navíc když budou mít zavazadla odbavená v zavazadlovém prostoru, tak pak na kufry stejně budou muset čekat u karuselu, a to třeba patnáct dvacet, možná i více minut," uvedl epidemiolog a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

"Nejsem si jist, jestli to opatření je úplně smysluplné," dodal Prymula. Podobně skeptický postoj vyjádřil i epidemiolog a vedoucí pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karantény Rastislav Maďar.

"Vyzvednutí příručního zavazadla z prostoru nad hlavou trvá pár vteřin. Navíc cestující se mohou zdržovat v uličce i bez příručních zavazadel," domnívá se Maďar. I podle něj nařízení z epidemiologického hlediska postrádá smysl.

Z řad aerolinií se proti opatření už stihl důrazně vymezit Ryanair. Šéf společnosti Eddie Wilson se v rozhovoru pro deník Corriere della Sera nechal slyšet, že nerozumí tomu, proč Itálie jako jediná země takové nařízení zavedla. Stejně jako Prymula se i on domnívá, že úřady akorát docílí toho, že se budou tvořit fronty na místo v uličkách letadel u pásů pro výdej zavazadel. Ryanair kvůli opatření podal stížnost k Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

Právě Ryanair podobně jako jiné nizkonákladové aerolinky vybírá za "horní" kabinové zavazadlo obvykle zvláštní poplatek, nařízení mu tak působí komplikace.

Rozhodnutí italského úřadu naopak přivítalo tamní sdružení na ochranu práv spotřebitelů Codacons. Opatření pomůže tomu, aby se "předešlo chaosu", který v letadle někdy vzniká, "když pasažéři umísťují svá zavazadla do úložného prostoru nad sedadly", uvedlo sdružení.

"V této oblasti patří Italové k těm nejméně disciplinovaným cestujícím Evropy. Vede to ke zpožděním a frontám, v nichž se nyní zvyšuje riziko nákazy," dodalo.

Itálie se v důsledku pandemii koronaviru potýkala s vysokým počtem obětí a patří k zemím, které koronavirus zasáhl nejvíce. Nemocí se tam dosud nakazilo přes 240 000 lidí, mrtvých je více než 34 800. Z choroby se vyléčilo přes 191 000 pacientů.

Video: Přelet prázdného letiště Ruzyně v době koronavirové krize