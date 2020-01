Bez tendru a v utajení. Stát čelí kritice za e-shop na dálniční známky za 401 milionů

Internetový obchod a mobilní aplikaci, ve kterých si motoristé budou moci koupit a ověřit nové elektronické dálniční známky, zajistí společnost Asseco Central Europe. Ta za vytvoření systému a jeho čtyřletý provoz dostane zhruba 401 milionů korun bez DPH. Stát ji vybral bez veřejné soutěže. Podle ministerstva dopravy však kritika ceny není namístě.

Systém elektronických vinět začne fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony. Podle experta není rok na přípravu systému příliš dlouhá doba.

Vybraná společnost bude zodpovědná za vybudování systému, který bude zahrnovat právě e-shop a aplikaci, a následně i za její provoz do konce roku 2024. Vedle toho zajistí také provoz call centra, které bude k dispozici zákazníkům při problémech s nákupem.

Server Hlídač státu upozornil, že přestože je zakázka ve stamilionové hodnotě, nebyl na ni proveden tendr a ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv mezi státem a firmou chybí řada informací. Zakázka je kvůli utajení vedena v režimu důvěrné.

Toto je smlouva mezi SFDI a Asseco na "eshop" za 401.000.000 Kč.

Zadání - chybí.

Nabídka - chybí.

Seznam subdodavatelů - chybí.

Struktura ceny a etapy plateb - začerněno. Je tam pouze suma.

Požadavek na utajení - stupeň DŮVĚRNÉ!#transparentnost #egovhttps://t.co/wxTOMw8Lxg — Hlídač Státu (@HlidacStatu) January 15, 2020

Podle ministerstva dopravy však kritika ceny není na místě. "Za nejvýše 400 mil. Kč firma vytvoří celý IT systém. Tedy nejen e-shop, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, evidenci zaplacených poplatků, registr osvobozených automobilů, kompletní účetnictví, clearing, reporting a zabezpečení. Cena dále zahrnuje také rozvoj IT systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory. Dále také na 4 roky provoz a technickou podporu systému, a to včetně podpory řidičům po uvedení do provozu-tedy samotný provoz call centra a další navazující činnosti."

Podle ředitele cloudových služeb společnosti Algotech Petra Loužeckého má internetový prodej a správa dálničních známek smysl, protože zvýší pohodlí uživatelů. Upozornil však na to, že rok na přípravu projektu není příliš dlouhá doba. "Dá se očekávat, že systém bude nárazově hodně vytížen a nelze podcenit ani technologickou a bezpečnostní část projektu, která bude důležitá z pohledu zákaznické spokojenosti," řekl.

Zejména po spuštění systému a při vyřizování případných problémů tak podle něj bude důležitá úloha call centra. "Z tohoto pohledu dává smysl tendrování na čtyři roky," dodal Loužecký.

Projekt Hlídač státu je však přesvědčen, že důvodem zadání zakázky bez soutěže je to, že zakázka bude obsahovat databázi vozidel tajných služeb, které nemusí mýto platit. "Že je mnohem bezpečnější za tato auta mýto platit a nerozlišovat je (státu se vrátí 97 % platby), to asi nikoho nenapadlo. Podobně hloupé rozhodnutí jako u povinného pojištění."

Stát rozdělil systém elektronických dálničních známek do několika částí. Vybudování a provoz internetového obchodu a aplikace je jednou z prvních částí, která zná provozovatele. Stát ho vybral bez veřejné soutěže.

V současnosti je těsně před uzavřením další zakázka na zajištění provozu prodejních míst elektronických vinět. Tu už SFDI uspořádalo v rámci soutěže. SFDI v ní vybralo zatím nespecifikovaného dodavatele, nyní běží lhůta pro neúspěšné zájemce pro podání námitek proti podmínkám soutěže. V případě, že nikdo námitky nepodá, uzavře fond s vítězem smlouvu. SFDI vybere vítěznou společnost podle nejvýhodnější ceny.

Elektronické známky zcela nahradí dosavadní papírové kupony. Stát si od nich slibuje snížení nákladů na provoz systému.

Elektronické známky budou navázány na registrační značku auta. Oproti současnosti budou roční známky platit celých 365 dní bez ohledu na kalendářní rok. Elektronické známky fungují i v okolních státech, mimo jiné na Slovensku nebo v Maďarsku. V Rakousku platí současně papírové i elektronické známky.

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. V roce 2018 stát za dálniční známky vybral 5,16 miliardy korun, o rok dříve byly výnosy z prodeje vinět kolem pěti miliard korun. I přes elektronizaci systému dálničních poplatků by minimálně ještě pro rok 2021 měly zůstat ceny kuponů stejné jako nyní. Motoristé v současnosti zaplatí 1500 korun za roční, 440 korun za měsíční a 310 korun za desetidenní kupon.