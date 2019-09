Řidiče bez digitální známky bude nahánět policie. Počítače dají pokuty až v roce 2023

Státní správa se připravuje na start elektronických dálničních kuponů, které v Česku začnou platit 1. ledna 2021. Zcela nahradí stávající nalepovací známky. Ministr dopravy Vladimír Kremlík ve čtvrtek představil, jak bude celý systém fungovat. Řidiče bez elektronické známky odhalí speciální kamery, hříšníky však bude muset stejně jako dnes chytit policejní hlídka. Zcela automaticky začne systém pokuty rozesílat až v roce 2023. Cena známek se podle ministra příští dva roky nezvýší.

Zavedení systému elektronických známek je rozděleno na dvě etapy. První odstartuje 1. ledna 2021 a pro všechny řidiče na českých dálnicích přinese povinnost pořídit si elektronický kupon. Papírové známky tak navždy zmizí z pultů čerpacích stanic.

Zda si řidič známku zakoupil, či nikoliv, ohlídá speciální kamerový systém, který porovná státní poznávací značku vozu s databází. Takových kamer bude po celé české dálniční síti několik desítek. "Počítáme s osazením 32 stávajících mýtných bran a asi se čtyřiceti speciálně upravenými vozidly, která budou pořízena pro dopravní policii a celní správu," říká Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ač se to z počtu kamer nemusí zdát, podle Hořelici budou od roku 2021 kontroly platnosti dálničních kupónů mnohem častější než dnes. "A hlavně efektivnější, protože kamera přečte SPZ každého vozidla a policisté či celníci už poté půjdou najisto," dodává Hořelica.

Systém novinářům policisté ve čtvrtek předvedli přímo v praxi. Ze tří projíždějících vozidel však kamery identifikovaly pouze dvě - jeden z řidičů měl kupon zaplacený, druhý nikoliv. SPZ třetího vozu však kamera rozeznat nedokázala. "Je to pilotní režim. Máme ještě spoustu času a jsem si jistý, že začátkem roku 2021 bude vše fungovat tak, jak má," dodal Hořelice.

Pokuty budou chodit automaticky

Ještě o dva roky později, tedy začátkem roku 2023, bude spuštěna druhá etapa elektronických dálničních známek. V tu chvíli systém sám na základě záznamů z kamer začne automaticky řidičům udělovat řidičům pokuty a bude už tedy takřka nemožné vyjet na dálnici bez platného kuponu a vrátit se bez sankce.

V přechodném období budou muset policisté, stejně jako je tomu dnes, hříšníka na dálnici dostihnout a pokutu mu udělit na místě. "Pokud bychom první etapu spojili s tím automatickým systémem, museli bychom přípravu celého systému odložit. To jsme nechtěli, protože v první etapě jde hlavně o to přinést řidičům vyšší komfort a nebylo by dobré ji odkládat," říká ministr dopravy Kremlík.

Vyšší komfort má přinést zejména možnost pořídit si dálniční známku kdykoliv a kdekoliv, například z pohodlí domova skrz speciální internetový obchod. V něm stačí vyplnit SPZ vozidla, vybrat druh kuponu, tedy roční, měsíční či týdenní, start platnosti a poté celou transakci zaplatit platební kartou.

Stále však zůstane možnost uhradit dálniční známku na čerpacích stanicích, jak jsou řidiči zvyklí dnes. První elektronické známky si čeští řidiči budou moci koupit v polovině prosince 2020.

Známka na 365 dní, nikoli kalendářní rok

Nezpochybnitelnou výhodou elektronických kuponů bude také možnost koupit si známku na příštích 365 dní, tedy ne jak je tomu dnes - pouze na jeden kalendářní rok. Pokud si tedy řidič zakoupí známku například v červnu 2021, bude mu platit až do června 2022. Dnes by mu přitom známka vypršela na konci roku 2021, ačkoliv za ni zaplatil plnou cenu.

Dálniční známky také bude možné zakoupit až 90 dní předem a systém také řidičovi pošle email či SMS zprávu měsíc před tím, než mu stávající dálniční známka projde. "V neposlední řadě nebudou muset řidiči každoročně pomocí žiletky odlepovat dálniční známku a lepit novou," dodává Kremlík.

Stát si od nového systému slibuje více peněz na opravy českých dálnic a silnic první třídy. Jednak by měl ušetřit až 100 milionů korun ročně za tisk dálničních známek a znehodnocení těch, které se neprodají, a jednak by mohly přísnější kontroly donutit ke koupi dálniční známky více řidičů. Zejména po roce 2023, kdy začne systém automaticky rozesílat pokuty.

Na druhou stranu někteří řidiči naopak ušetří. Majitelé elektromobilů, vodíkových vozů a hybridů si totiž nově dálniční známku nebudou muset pořizovat vůbec. Stejně tak jako vlastníci historických vozů a majitelé vozidel přepravujících osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Za nižší sazby pak budou jezdit auta na zemní plyn a biometan (CNG). Jejich řidiči místo 1 500 korun ročně za dálniční známku zaplatí jen tisíc korun. Vozy poháněné zkapalněným ropným plynem (LPG) se zákonodárci rozhodli nezvýhodnit. Prý je jich už dost a podporu nepotřebují.

Dražší dálniční známky nejdříve v roce 2022, slibuje Kremlík

Pokud jde o cenu kuponu pro běžné řidiče, Kremlík znovu zopakoval, že ji zatím zvyšovat nehodlá, ačkoliv si právě k tomu vláda na začátku roku připravila prostor schválením novely zákona. Tato úprava totiž vládě umožňuje kdykoliv zvýšit cenu ročního kuponu až na dva tisíce korun.

"Nebudu navrhovat zvýšení. Nebylo by to fér vůči řidičům na našich dálnicích. O navýšení ceny elektronické dálniční známky jsem ochoten diskutovat až po dokončení modernizace dálnice D1. To znamená na konci roku 2021," uzavřel Kremlík.