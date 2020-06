Česká elektrokola obsadí Varšavu. Sázka na sdílení bývalému šéfovi Datartu vychází

Český provozovatel sdílených kol Freebike dodá na jaře příštího roku do Varšavy přes 6000 elektrokol. Uspěl ve veřejném tendru a s polskou metropolí uzavřel dohodu za 170 milionů zlotých (zhruba jedna miliarda Kč).

Firma s českým zakladatelem tak v polské metropoli vytvoří největší bezstanicový systém pro sdílená elektrokola na světě. Smlouvu společnost uzavřela na léta 2021 až 2028. Do Varšavy poputuje 6410 klasických elektrokol, 45 dětských kol a 60 tandemových kol.

Za značkou stojí spoluzakladatel řetězce s elektronikou Datart, developer a donedávna spolumajitel sportovní značky Loap Charles Butler spolu se svým spolupracovníkem Ludvíkem Jarošem.

Podle Hospodářských novin Butler od roku 2004, kdy se do bikesharingu pustil, investoval stovky milionů korun. "Šli jsme do toho ve spolupráci s partnerem. My dodáme software a kola, oni se o systém budou starat," řekl HN Butlerův spolupracovník Ludvík Jaroš, který má Freebike na starosti.

V Česku, kam majitel společnosti Butler přišel po revoluci původně jako investiční bankéř, Freebike moc rozšířený není. Provozuje tu několik set kol v Praze, zatímco další stovky jeho elektrických i ryze šlapacích bicyklů jezdí například v centru Londýna, v Rijádu, v Oxfordu, v několika polských městech, v Trnavě, na Gibraltaru, ve finské Hämmenlinně, v kanadském Calgary nebo v La Rochelle ve Francii. "Momentálně máme po světě do deseti tisíc kol," řekl HN Ludvík Jaroš.

Palivové články do baterií firma kupuje od Panasonicu, další komponenty jako jsou šlapky nebo brzdy jsou z Číny. Rámy a montáž kol pak probíhá v tuzemských dílnách.

Provozovatelem systému bude společnost Marfina, která patří pod španělskou skupinu Moventia a má zkušenosti s provozováním bikesharingu v evropských metropolích, jako je například Paříž či Helsinky, uvedl na svém webu časopis Forbes.