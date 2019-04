Grafika: Křiklavá elektrokola vs. koloběžky. Prahu křižuje na 2000 sdílených vozítek

před 1 hodinou

Doby, kdy se v Praze dalo rychle přepravit z bodu A do bodu B pouze MHD či autem, jsou už pryč. Každý rok do ulic metropole přibudou stovky sdílených vozítek, ať už jsou to kola, koloběžky či malá elektroauta, která chtějí Pražanům nabídnout alternativu k tradičním způsobům přepravy. Aktuálně jich je v metropoli kolem dvou tisíc. Od téměř tisícovky růžových jízdních kol z projektu Rekola po čtyři elektrické motorky Revolt. V některých částech města jdou vozítka, zaparkovaná mnohdy na chodnících, jen stěží přehlédnout. Zjistěte v přehledné infografice, jak novodobý způsob dopravy po městě funguje a kolik stojí.