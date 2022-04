Praha se lidí ptá, jak nejraději cestují metrem. Testuje i oblibu otočených sedaček

Když jedete metrem, dáváte přednost sezení ve směru jízdy, nebo bez ohledu na délku cesty raději stojíte? Na to, jaké jsou preference Pražanů při cestování metrem, se teď v anketě ptá pražský dopravní podnik. Odpovědi využije třeba při rozhodování o tom, zda má i v dalších soupravách otočit sedačky o 90 stupňů. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra se do hlasování zapojilo už přes 3500 lidí.

Pražané si při cestování metrem mohou vybrat z několika různě orientovaných sedaček. Na výběr je sezení ve směru či naopak proti směru jízdy nebo také bokem.

Do internetové ankety, kterou pražský dopravní podnik (DDP) zveřejnil na svých webových stránkách, se mají lidé zapojit pouze v případě, že se pražským metrem svezou aspoň jednou týdně.

"Anketa poběží do konce dubna. Potom výsledky představíme Pražanům. O hlasování zaznamenáváme velký zájem. Zatím se ho zúčastnilo přes 3500 lidí," uvedl pro Aktuálně.cz náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Praha má přes 1,3 milionu obyvatel a metro tu denně přepraví více než 1,6 milionu cestujících.

Krátký dotazník se skládá z dvanácti otázek. Respondentů se ptá třeba na to, jestli v metru raději sedí, nebo stojí, případně v jakém směru nejraději sedí nebo sedačky z jakého materiálu upřednostňují. Jen jedna otázka je rozepisovací, u té lidé mohou napsat své návrhy, jak zvýšit pohodlí při cestování metrem.

"Od účastníků ankety bychom rádi zjistili i další informace, například jak často využívají metro, jak dlouho jím obvykle cestují nebo které linky využívají nejčastěji," doplnila pro Aktuálně.cz mluvčí DPP Aneta Řeháková.

Vytočení sedaček

Výsledky dotazníku pomohou Praze při rozhodování o údržbě nebo výměně sedaček ve vlacích metra. Metropole chce také zjistit, zda jsou Pražané spokojení se sedačkami otočenými o 90 stupňů ke směru jízdy a zda má s touto úpravou pokračovat i v dalších vagonech. K otočení sedadel přistoupila Praha předloni v některých soupravách metra na linkách A a B, pasažéři díky ní sedí zády ke stěně.

"Když lidé jedou sami metrem, často sedí na samostatné sedačce naproti dvojce s vytočením nohou do uličky. Všímám si toho už dlouho a já sám to také dělám. Cestující si tímhle způsobem automaticky sedají, i když je dvousedačka prázdná," komentoval to tehdy Scheinherr.

Z technického hlediska je ale možné otočit jen sedadla v soupravách typu 81-71M novějších výrobních sérií, které jezdí na trasách A a B. V soupravách M1, které fungují na lince C, to nejde kvůli jiné dispozici sedaček, způsobu jejich upevnění a prostoru ve vagonu.

Scheinherr uvedl, že v současné době se otočené "jednosedačky" nachází v celkem dvanácti soupravách metra A a B. "Zpětnou vazbu k nim zatím nemáme," dodal náměstek.

Scheinherr v minulosti inicioval vícero drobných změn v pražské dopravě, třeba loni to bylo rozmístění bezdotykových tlačítek semaforů, předloni pak přebarvení některých vlaků, vozů metra, tramvají a autobusů na červenošedý design. Nový háv dopravních prostředků tenkrát kritizovaly Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN), podle nichž se měly v době koronavirové krize peníze využít smysluplněji ve prospěch obyvatel Prahy.

Jak budou vypadat autonomní vlaky

Dopravní podnik chce znát preference Pražanů při cestování metrem také proto, aby mu pomohli s výběrem sedaček do autonomních vlaků bez strojvedoucích, které mají v budoucnu jezdit na trase C a také nové lince D.

Metropole má čtvrtou linku metra začít stavět na konci dubna. Jako první vznikne část z Pankráce na Nové Dvory, pak se stavbaři vrhnou na pokračování trasy do Depa Písnice a poté mají linku dostavět i z Pankráce na náměstí Míru.

V budoucnu by se Praha mohla rozšířit ještě i o pátou linku s označením O. Vedla by z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby.