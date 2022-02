Praha pokračuje v plánech na nové okružní metro. Ustaví pracovní skupinu expertů

Pražský magistrát plánuje založit pracovní skupinu, která bude řešit možnou přípravu stavby nové linky metra O, tedy páté okružní linky. Členy budou dopravní odborníci, urbanisté, sociologové, ekonomové nebo zástupci městských firem. Záměr schválili radní, sdělil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Pražští radní záměr schválili na své koncepční poradě a do dvou týdnů ho projednají rovněž na svém řádném zasedání, uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

"Na koncepčním koaličním jednání jsme se shodli, že vyhodnotit přínos metra O pro budoucí rozvoj Prahy má smysl - jakkoliv někteří koaliční partneři mají na věc různé pohledy. Dokud ale nedáme na stůl komplexní studii, nemůžeme finálně rozhodnout," sdělil Scheinherr.

Pracovní skupina se bude skládat z z odborníků na dopravu, územní rozvoj, sociologů, sociálních geografů, architektů nebo ekonomů. Přizváni budou zástupci městských společností jako Ropid, který plánuje pražskou MHD, pražský dopraví podnik nebo Institut plánování a rozvoje. Záměr město projedná rovněž se státní Správou železnic.

Magistrátní koalice Prahy Sobě (PS), Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) a Pirátů v současné době není v názoru na stavbu okružní linky jednotná. Zatímco PS a Piráti záměr podpořili, proti se postavil předseda pražského STAN a náměstek primátora Petr Hlubuček. Podle něj je záměr "ekonomicky absolutní nesmysl jak investiční, tak i při následném provozu".

Nová linka O by měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic. Okružní linka se v plánech výstavby metra objevila již v 80. letech minulého století.

Praha současně řeší také stavbu metra D. Aktuálně čeká na stavební povolení pro první úsek čtvrté linky tohoto metra, který má měřit asi deset kilometrů a propojí Pankrác a Písnici. V budoucnu má být postaven další úsek z Pankráce na náměstí Míru. Celková předpokládaná cena linky D je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun.