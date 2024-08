Do penze šel dřív každý třetí senior. Předčasné důchody jsou stále častější

Téměř třetina starobních důchodců a důchodkyň šla do penze předčasně. Podíl postupně roste. Za poslední dvě desetiletí se zdvojnásobil. Doživotně snížený důchod kvůli dřívějšímu odchodu do důchodu mělo v červnu zhruba 754 tisíc mužů a žen. V průměru se řádný a předčasný důchod lišily v březnu o víc než 1600 korun.

Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. V posledních letech zájem o předčasný důchod prudce vzrostl kvůli výhodným podmínkám. Vláda loni pravidla zpřísnila.

Čím dřív před termínem lidé do penze nastupují, tím je krácení částky větší. V posledních letech s mimořádnými valorizacemi k dorovnání vysoké inflace mohla ale řada lidí získat vyšší předčasný důchod, než by pak měla řádný. Od loňského do letošního června počet lidí, kteří pobírají krácenou částku, vzrostl o více jak 57 tisíc. Za poslední tři roky od června 2021 se zvedl z tehdejších 659 tisíc o téměř 95 tisíc.

Letos v červnu tvořily osoby s předčasným důchodem již zhruba 32 procent starobních důchodců a důchodkyň. Na konci minulého roku to bylo asi 31 procent a na konci předminulého roku 29 procent. V roce 2015 se podíl blížil čtvrtině a o pět let dřív pětině. V roce 2000 lidé s krácenou částkou tvořili necelou desetinu penzistů a penzistek.

Průměrná běžná starobní penze činila letos v březnu 20 600 korun a předčasná necelých 19 tisíc korun. Mužský průměrný řádný důchod dosahoval skoro 22 tisíc korun a předčasný 20 tisíc korun. Běžná ženská penze byla v průměru 19 400 korun a předčasná necelých 19 tisíc korun.

V roce 2020 vydala ČSSZ na starobní důchody 411,3 miliardy korun, z toho 98 miliard na předčasné penze. Do nich o rok později putovalo 106,4 z 432,7 miliardy korun výdajů na starobní důchody. Předloni to bylo 121,4 z 480,1 miliardy korun.

Důchodový věk roste

Důchodový věk roste u mužů každý rok o dva měsíce a už žen obvykle o čtyři. Podle projednávané vládní reformy by posouvání nejvýš o dva měsíce ročně mělo pokračovat i po dosažení hranice 65 let, pro rizikové profese by ale měla být možná dřívější penze bez krácení částky.

Opozice a odboráři tvrdí, že lidé do vyššího věku pracovat nevydrží kvůli zdraví a vyčerpání. Podle dřívější studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Univerzity Karlovy je podíl lidí s chronickými onemocněními a omezeními v ČR a na západě srovnatelný, horší není ani mentální stav.

"Podíl odchodů do předčasného důchodu je dlouhodobě velmi vysoký. Ve většině případů přitom není vynucen zásadnějšími zdravotními problémy těchto osob, ale je způsoben výhodností systémového nastavení," uvedla ve svých dřívějších návrzích k ozdravení financí NERV. Poukazovala na vysoké výdaje na předčasné penze a ztrátu příjmů z daní a odvodů. Doporučovala zpřísnit opatření tak, aby počet nových předčasných penzistů klesl na čtvrtinu.

Kabinet minulý rok prosadil výraznější krácení penze, nevalorizování zásluhové výměry do dosažení řádného věku, zkrácení možnosti jít dřív do penze z pěti na tři roky a prodloužení doby placení odvodů k získání dřívějšího důchodu ze 35 na 40 let. Změny platí od loňského října. Opoziční ANO se kvůli nim obrátilo na Ústavní soud.

